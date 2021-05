Arnaque au matelas : quelle est cette escroquerie de plus en plus populaire ?

Les arnaques aux matelas sont bien connues, mais continuent de faire des victimes. Des habitants du Pas-de-Calais en ont récemment fait les frais, à cause d’un marchand «volant» qui a tenté de leur vendre des matelas à un prix imbattable.

Sur le marché de la commune de Carvin, un marchand exposait des matelas avec une affiche indiquant «100€», raconte La Voix du Nord ce mercredi 5 mai. De quoi attiser la curiosité et l’intérêt des passants. Une fois la commande passée, et que le livreur arrivait au domicile des acheteurs, il présentait alors une facture dix fois plus élevée.

L’escroc aurait alors tenté d’expliquer que le montant de 100€ affiché ne correspondait pas au prix du matelas mais au montant de la remise appliquée pour la reprise de l’ancien matelas. Un détail qui était «légèrement effacé» de l'écriteau, qui plus est caché «dans les plis de l’emballage» du modèle d’exposition, ont expliqué des riverains au quotidien régional. Devant le fait accompli, certains acheteurs décontenancés ont cédé et payé le matelas au prix fort, tandis que d’autres ont éconduit l’escroc.

Les autorités de la ville ont été prévenues, et la mairie a indiqué qu'il s'agissait d'un marchand «volant», qui ne dispose pas de place attitrée sur le marché. S'il s’avère réellement malhonnête, il pourrait se faire interdire l’accès à la place du marché.

De nombreuses arnaques aux matelas existent, notamment avec des vendeurs faisant du porte à porte. L’association UFC-Que Choisir avait déjà émis une alerte à ce type d’arnarques en 2018, invitant les consommateurs à être vigilants quant aux offres de matelas ou mobiliers trop alléchantes.

Elle conseille surtout de ne pas laisser entrer des vendeurs en cas de démarchage à domicile, ni de répondre aux invitations par téléphone ou par courrier. En cas de projet d’achat, l’association préconise de prendre le temps de comparer les prix, et de privilégier les magasins spécialisés.