Bac 2021 : voici les «aménagements» prévus pour les épreuves

Les lycéens vont enfin y voir plus clair. Le ministre de l'Education, Jean-Michel Blanquer, a dévoilé ce 5 mai les «aménagements» du Bac 2021.

Au journal de 20h de France 2, il s'est montré ferme : le Bac ne passera pas au contrôle continu intégral (qui constitue déjà 82% de la note finale). Les quatre épreuves prévues en présentiel, deux pour les élèves de Première, deux pour les élèves de Terminale, sont donc maintenues. En revanche, des modifications ont été apportées.

L'écrit de philosophie (Terminale)

L'écrit de philosophie se tiendra bel et bien en présentiel le 17 juin. Mais les élèves auront deux notes : celle du 17 juin, donc, et leur moyenne générale en philosophie. La meilleure des deux sera conservée pour les résultats du Bac.

De cette manière, Jean-Michel Blanquer espère donner «une chance» à chaque élève. Aussi bien à ceux qui comptaient sur les écrits pour se rattraper, qu'à ceux qui ont travaillé toute l'année, mais n'ont pas eu le temps d'assimiler le programme en raison des cours à distance.

L'écrit de philosophie comportera quatre sujets au lieu de trois. Les élèves pourront choisir entre une explication de texte, et trois dissertations.

Le Grand oral (Terminale)

Le Grand oral est l'épreuve phare de la réforme du lycée. Les syndicats de lycéens réclamaient son annulation, faisant valoir un manque de préparation des élèves et des enseignements perturbés par les cours à distance. Jean-Michel Blanquer a tranché : comme l'écrit de philosophie, le Grand oral est préservé.

Chaque élève de Terminale sera évalué sur sa capacité d'expression orale entre 21 juin et le 2 juillet. Il sera interrogé sur le programme des enseignements de spécialité choisis en Première. Mais le candidat «ne pourra pas être interrogé sur ce qui n'a pas été vu en classe», affirme Jean-Michel Blanquer. Le professeur informera en amont le jury des leçons qui n'ont pas pu être dispensées, à cause des cours à distance ou de la fermeture des écoles.

L'élève aura aussi la possibilité de garder avec lui ses notes de préparation et d'utiliser un support (par exemple un tableau) pour illustrer son propos.

L'écrit de français (Première)

Les élèves de Première passeront leur épreuve écrite de français le 17 juin. «Tous les sujets seront dédoublés», affirme le ministère. Pour la voie générale, deux séries de trois sujets de dissertation seront proposées, ainsi que deux commentaires de texte.

Pour la voie technologique, les élèves pourront choisir entre deux commentaires et deux contractions de texte, chacune suivie d'un essai.

Grâce à ce large éventail de sujets, le ministère espère pouvoir maximiser les chances du candidat de se retrouver face à un sujet avec lequel il est à l'aise.

L'oral de français (Première)

Chaque élève de Première sera convoqué entre le 21 juin et le 2 juillet. Comme pour le Grand oral, le professeur indiquera au jury les points du programme qui n'ont pas pu être abordés.

Le jury choisira deux textes parmi les 14 (voie générale) ou les 7 (voie technologique) préparés par l'élève. Le candidat sélectionnera ensuite, parmi les deux options données par le jury, le texte sur lequel il souhaite être interrogé.

Les épreuves finales des enseignements généraux (Bac professionnel uniquement)

Les épreuves écrites du baccalauréat professionnel sont maintenues en présentiel. Elles se tiendront le 16 juin (français, histoire-géographie et enseignement moral et civique), le 17 juin (prévention, santé et environnement, économie-droit et économie-gestion) et le 18 juin (arts appliqués et cultures artistiques).

Mais «seules les deux meilleures notes seront retenues au titre de ces épreuves pour la délivrance du diplôme», indique le ministère de l'Education.