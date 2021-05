Météo : des températures estivales attendues ce week-end

Après une semaine plutôt fraîche pour la saison, les températures connaîtront une hausse aussi brutale que brève ce week-end. Le mercure pourrait dépasser les 30°C dans le sud-ouest.

Ce coup de chaud, attendu sur une large partie de la France, s'explique par l'arrivée d'un flux de sud sur l'Hexagone à partir de samedi, explique Météo-France. La chaleur atteindra d'abord le sud-ouest, avant de gagner progressivement la moitié nord au fil du week-end.

Après le flux d'ouest rapide et bien pluvieux d'ici vendredi, les températures maximales vont nettement remonter et atteindre des niveaux remarquables, samedi dans le sud-ouest (jusqu'à 32°C) dimanche sur le nord-est (jusqu'à 30°C). pic.twitter.com/64yScH3oZm — Gaétan Heymes (@GaetanHeymes) May 5, 2021

Dès samedi matin, tous les territoires au sud de la Loire auront droit à du soleil, tandis qu'au nord, le ciel sera plus encombré. Le beau temps s'étendra vers le nord dans l'après-midi, avec des températures autour des 20°C. En Aquitaine, elles dépasseront les 25°C, voire pourraient franchir la barre des 30°C localement, une première cette année dans l'Hexagone. Sur les départements près de la Manche et de la mer du Nord, le soleil sera caché derrière les nuages.

Dimanche, la chaleur se diffusera au nord et à l'est, avec des températures qui pourraient dépasser les 25°C l'après-midi. A l'ouest, le temps sera changeant, avec une alternance d'éclaircies et d'orages. Le vent soufflera fort dans le sud.

Puis, dès lundi, Météo-France prévoit une forte dégradation orageuse sur l'ensemble du pays, faisant vite oublier l'amélioration du week-end.