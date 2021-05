À Nice, les coursiers à vélo ne connaissent pas la crise

Depuis le début de la pandémie de Covid-19, la société niçoise «Le Lien» a vu son chiffre d’affaires progresser de 65%. Maxime Le Nocher, le fondateur, passionné de petite reine, vient même de lancer un nouveau service de transport… de palettes.

Depuis 2017, c’est en vélo-cargo à assistance électrique que les paquets les plus volumineux et lourds (jusqu’à 80kg) sont livrés. Un mode de transport écologique et convivial. «Notre mot d’ordre, c’est la proximité», explique le Maxime Le Nocher. «Nous n’avons rien inventé. Au siècle dernier, les livraisons s’effectuaient déjà à vélo dans les petites rues du Vieux Nice. Nos clients sont très différents. Cela va de la personne âgée qui a besoin de récupérer sa commande chez le boucher, au supermarché, en passant par le pâtissier, le torréfacteur ou le cabinet d’avocat qui doit transmettre des plis urgents».

Jusqu’à quatre tonnes de marchandises tractées chaque jour à vélo

Or, depuis quelques mois, «Le Lien» a passé la vitesse supérieure. Les livreurs transportent désormais des palettes à travers les rues. L’image de ces cyclistes juchés sur leur vélo-cargo tractant une pile de cartons bien plus haute qu’eux (montée sur une remorque) est saisissante. Chaque jour, jusqu’à quatre tonnes de marchandises sont ainsi tractées à la force du mollet. «Nos clients connaissent bien nos contraintes», explique Maxime Le Nocher. «Ils savent qu’au-delà d’une certaine inclinaison de pente, nous ne pouvons pas monter les palettes».

Recrutement de livreurs pour la saison estivale

Désormais implanté dans plusieurs autres villes du Sud Est, comme Antibes, Cannes Aix-en-Provence et Marseille, «Le Lien» poursuit son développement. L’entreprise prévoit de recruter plusieurs livreurs en CDD pour la période estivale. Les auto-entrepreneurs sont également les bienvenus. «Nous ne cherchons pas des gens capables de monter l’Alpe d’Huez en moins d’une heure, mais des personnes qui ont un vrai lien affectif avec le vélo», insiste Maxime Le Nocher.

Depuis 2010, 250.000km ont ainsi été effectués par les 17 coursiers (soit 60.000 livraisons), ce qui a permis d'économiser 100 tonnes de CO2, selon l'entreprise.

Renseignements et informations complémentaires sur le site lelien.pro.