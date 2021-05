Orages et vents violents : 18 départements en vigilance orange

Météo France a placé 16 départements du sud-ouest de la France en vigilance orange pour des risques d'orage ce dimanche. Deux autres départements font l'objet d'une vigilance orange pour vents violents.

«En début d'après-midi, des orages sont attendus sur le sud-ouest de la Nouvelle-Aquitaine, sur le Gers et les Hautes-Pyrénées avant de progresser vers le nord et l'est, notamment vers le Tarn-et-Garonne et le Lot, le Limousin. Ils toucheront le reste de la région Midi-Pyrénées plus tardivement», indique l'institut météorologique dans son dernier bulletin.

Sont concernés par la vigilance orange pour risque d'orages les départements suivants : les Deux-Sèvres, la Vienne, la Haute-Vienne, la Charente, la Charente-Maritime, la Dordogne, la Gironde, la Corrèze, le Lot, le Tarn-et-Garonne, la Haute-Garonne, le Lot-et-Garonne, les Landes, le Gers, les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Atlantiques.

Des vents violents attendus

Des vents violents sont aussi attendus dans les départements de la Loire et de la Haute-Loire, tous deux placés en vigilance orange. «Cet après-midi le vent de sud va se renforcer et les rafales dépasseront souvent les 100 km/h des plateaux de Haute-Loire au sud du département de la Loire», écrit aussi Météo France. «Le vent pourrait encore se renforcer en soirée avec alors un risque de déferlement sur la région de Saint-Etienne et la vallée du Gier et des rafales dépassant localement les 110 km/h», précise l'institut.