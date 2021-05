Stations de ski : réouverture des remontées mécaniques le 19 mai

Le déconfinement a été organisé en quatre phasés, dont la première a été lancée le 3 mai dernier. En ce qui concerne les stations de ski, il faudra encore attendre jusqu'au 19 pour profiter des pistes. A condition qu'il reste de la neige, bien entendu.

Jusque-là, les sports d’hiver ont fait partie des activités les plus durement touchées du secteur touristique. Et malheureusement pour les passionnés de ski, l’hiver dernier, les télésièges n’étaient pas accessibles, puisque le gouvernement avait imposé leur fermeture.

A partir du 19 mai, les remontées mécaniques pourront rouvrir, sous condition. Des jauges seront mises en place, pour un accueil à 50% maximum de leur capacité. Par la suite, il sera question de passer à 100%, si tout se déroule correctement d’ici à fin juin.

Pour rappel, après des mesures annoncées en décembre à destination des stations, le 1er février dernier, le gouvernement avait souhaité renforcer et compléter ses mesures de soutien exceptionnelles.

Après ce Plan montagne , d'autres mesures pourraient suivre. Comme le précisait le communiqué de presse, «Le Premier ministre avait informé du lancement au printemps, d’un plan d’investissement pour le tourisme de montagne qui permettra de proposer dans les années à venir une offre plus verte». Celle-ci aurait pour but de développer l’activité montagnarde et de la rendre plus diversifiée, hors saison hivernale.