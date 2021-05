Vaccination : Quels sont les sites pour trouver rapidement un rendez-vous ?

Emmanuel Macron a annoncé que la vaccination sera élargie dès ce lundi 10 mai à tous les plus de 50 ans, et à compter du 12 mai prochain à l’ensemble des personnes âgées de plus 18 ans, même sans comorbidités, lorsqu’un créneau est disponible la veille pour le lendemain.

Pour ne pas gâcher de doses, «vous pourrez regarder la veille les doses disponibles (...) et s'il y a, à l'endroit où vous êtes, des doses disponibles le lendemain, et donc des rendez-vous pas pris, ils seront ouverts sans limite d'âge», pour tous les majeurs, a expliqué le chef de l'Etat jeudi, en visite au vaccinodrome de la Porte de Versailles à Paris.

Mais quelles sont les plate-formes via lesquelles on peut rapidement trouver un rendez-vous ?

Doctolib

Les adultes désireux de recevoir une précieuse dose restante pourront notamment utiliser l’un des trois opérateurs choisis par l'Etat pour assurer la prise de rendez-vous, à savoir KelDoc, Maiia, et Doctolib.

Cette dernière plate-forme a indiqué qu'une fonction serait disponible ce mercredi pour prendre rendez-vous dans les 24 heures. Il faudra toutefois être prêt à se déplacer éventuellement hors de son quartier pour trouver une dose de vaccin disponible.

Quant aux personnes de plus de 50 ans, qui peuvent d'ores et déjà prendre rendez-vous pour se faire vacciner ce lundi, elles n'ont qu'à sélectionner la catégorie correspondante.

Ouverture aux + 50 ans : à partir d’aujourd’hui, les personnes de plus de 50 ans peuvent prendre rendez-vous pour se faire vacciner dès lundi. Pour cela, il faut sélectionner la catégorie correspondante sur Doctolib #vaccins#DéfiVaccination pic.twitter.com/DBKbnAWaVW — Doctolib (@doctolib) May 7, 2021

Vite ma dose

Autre site dédié : «Vite ma dose». Cet outil de Covid Tracker recense les créneaux de vaccination de plusieurs plate-formes de santé. Comme Doctolib, il proposera d’ici au 12 mai une nouvelle fonctionnalité, intitulée «Chronodose», permettant de trouver une dose de vaccin en 24h pour tous les plus 18 ans.

Un système de notification sera également implémenté afin d'alerter les utilisateurs des disponibilités de créneaux de vaccination.

L'ensemble des bénévoles travaille actuellement à mettre en avant ces rendez-vous sur https://t.co/annp9qw7Mn — Vite Ma Dose de Vaccin ! (officiel) (@ViteMaDose_off) May 6, 2021

Covidliste

Pour obtenir un rendez-vous dans les meilleurs délais, on peut d’autre part se rendre sur «Covidliste». Ce site internet, qui met en relation les établissements qui disposent de doses non utilisées et les personnes souhaitant se faire vacciner, permet de s'inscrire gratuitement sur une liste d'attente.

Dans le détail, lorsqu’une dose est disponible près de chez eux, les candidats reçoivent un message, par mail ou par sms, leur indiquant dans quel centre de vaccination ou chez quel praticien il faut se rendre et à quel moment. Une fois sur place, un rendez-vous pour la deuxième injection est automatiquement attribué.

Covid Anti-Gaspi

Enfin, les intéressés peuvent se rendre sur le site Medicamentum et s’inscrire sur la liste d'attente «Covid Anti-Gaspi». L’utilisateur sera contacté par un vaccinateur à proximité s’il lui reste une dose de vaccin.

A noter que les volontaires peuvent aussi appeler directement un centre de vaccination pour savoir si des doses de vaccin sont disponibles le jour-même.