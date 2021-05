Cannes : des policiers pris à partie, cité de La Frayère

Dans la nuit de jeudi à vendredi, des fonctionnaires de la police municipale et de la police nationale de Cannes ont essuyé des jets de pierres. Des caméras de vidéosurveillance ont été détruites et des incendies ont été allumés par des jeunes encagoulés.

La nuit de samedi à dimanche a également été émaillée d’événements violents.

«Ça va durer combien de temps, ce foutoir ?», s’interroge le syndicat Unité-SGP Police 06. «À La Frayère, les nuits se suivent et se ressemblent. On ne peut plus tolérer que nos collègues de la police municipale et de la police nationale (CDI, BAC UIPS et BST) soient exposés ainsi chaque nuit. Nous réclamons des moyens en effectifs pérennes et en matériel sur les Alpes-Maritimes. Nous réclamons aussi des sanctions exemplaires contre les ennemis de la République et le classement des Alpes-Maritimes en secteur difficile».

Le 19 avril dernier, à la suite d’un discours du président de la République Emmanuel Macron, le ministère de l’Intérieur avait pourtant annoncé la création de 95 postes de policiers nationaux dans ce département, dont 15 pour la cité des festivals.

«Une saisie de drogue importante»

Dans la nuit de jeudi à vendredi, le maire de Cannes David Lisnard s’était rendu sur place pour assister aux opérations de maintien de l’ordre aux côtés de la sous-préfète de Grasse Anne Frackowiak-Jacobs. Le premier magistrat de la ville avait alors salué «le courage de la police municipale» et affirmé son «soutien aux policiers». Il avait également précisé que les violences urbaines avaient été déclenchée par «une saisie de drogue réalisée dans l’après-midi».

La municipalité avait également procédé à l’évacuation de plus de 4 tonnes d’objets entassés dans un garage squatté. Du mobilier qui aurait potentiellement pu servir à monter des barricades et à entraver la progression des forces de l’ordre, en cas d’interventions.