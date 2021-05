Coronavirus : l'épidémie recule en Île-de-France, 10 jours avant la réouverture des terrasses

L'épidémie de Covid-19 recule (enfin) en Ile-de-France, avec la baisse du taux d'incidence associée à la baisse du taux de positivité. Une bonne nouvelle à quelques jours de la réouverture des terrasses des bars et des restaurants.

«Aujourd'hui, nous venons de repasser à 300 d'incidence en Ile-de-France», s'est d'ailleurs réjoui Aurélien Rousseau, le directeur général de l'Agence régionale de santé (ARS) hier, rappellant qu'«on était à 699 début avril». Ces dernières semaines, le taux d'incidence – nombre de cas positifs pour 100.000 habitants – est en effet passé en Ile-de-France de 699 au 1er avril à 483 fin avril, puis sous la barre symbolique des 400 début mai, jusqu'à s'établir à 300 aujourd'hui.

Une bonne nouvelle pour la région, malgré quelques disparités internes à l'Ile-de-France. En effet, si les taux d'incidence sont repassés sous la barre des 300 dans les départements de l'ouest de la région (Paris, Yvelines, Hauts-de-Seine) ainsi qu'en Seine-et-Marne, ils étaient encore au-dessus dans les départements du nord-est de la région (Val d'Oise, Essonne, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne).

Une baisse constante depuis avril

Une baisse constante des taux d'incidence depuis près d'un mois et demi qui s'accompagne en parallèle de la baisse régulière du taux de positivité – qui correspond à la proportion de tests positifs sur l'ensemble des tests – jusqu'à 7,2 % ce lundi 10 mai. «C’est le résultat de l’engagement concret de chacun», a ajouté le chef de l'ARS. Pour autant, il a exhorté la population à «préserver cette dynamique pour accélérer la décrue hospitalière».

Car la tension hospitalière est toujours à son comble dans la région de France la plus touchée par l'épidémie de Covid-19, stagnant toujours autour des 150 % des lits en réanimation occupés. D'après les dernières données de Santé Publique France, 6.783 personnes atteintes du Covid-19 sont actuellement hospitalisées en Ile-de-France, dont 1.506 admises en soins critiques.

Des chiffres encore très élevés certes, mais qu'il faut néanmoins comparer à ceux d'il y a quinze jours. Début mai, pas loin de 8.000 malades du Covid étaient hospitalisés, dont près de 1.800 admis en réanimation. Soit une baisse d'environ 15 % du nombre de personnes hospitalisées depuis.

Autre bonne nouvelle : la courbe des sorties d'hôpital est désormais supérieure à celle des entrées, selon Covid Tracker. Sur l'ensemble de la semaine dernière par exemple, du lundi 3 au dimanche 9 mai, 2.200 personnes positives au Covid ont été hospitalisées en Ile-de-France, contre 2.494 autres qui ont quitté l'hôpital pour retourner chez eux. Un différentiel positif qui tend à devenir la règle.

Plus de 22 % des Franciliens vaccinés

Peut-on s'attendre à ce que cette tendance perdure dans le temps et tienne tout l'été ? C'est en tout cas le schéma qui avait tenu l'an dernier jusqu'à la fin du mois d'août et ce, alors qu'il n'y avait pas encore de vaccins. Les autorités franciliennes misent de fait sur l'augmentation du nombre de personnes vaccinées, ainsi que sur l'ouverture de la vaccination au plus grand nombre pour maintenir les courbes à la baisse.

Au samedi 8 mai, 2.716.680 Franciliens avaient reçu au moins une dose de vaccin. Au total donc, 22 % de la population de la région avaient reçu au moins une dose de vaccin, contre 19 % fin avril. Soit une hausse d'environ 15 % par rapport aux chiffres du 1er mai. Une hausse constante de la vaccination qui reste néanmoins plus faible que celle constatée dans le reste de la France, où plus d'un quart de la population (26,41 %) a désormais reçu sa première dose.