Devoirs faits : rémunération, bénéficiaires... Tout ce que l'on sait sur cette nouvelle aide de l'Etat

A partir de ce lundi, «Devoirs faits» sera élargi à 25.000 étudiants. Ils aideront les collégiens volontaires à faire leurs devoirs en échange d'une rémunération versée par le gouvernement.

Le dispositif «Devoirs faits» existe déjà depuis 2017, rappelle la secrétaire d'Etat à l'Education prioritaire Nathalie Elimas, dans les colonnes du Parisien. Il s'agit d'une aide aux devoirs gratuite pour tous les collégiens volontaires. L'objectif est de réduire les inégalités entre ceux qui peuvent être aidés par leurs parents et ceux qui sont livrés à eux-mêmes pour apprendre leurs leçons et faire leurs exercices.

Jusqu'ici, «Devoirs faits» n'était assuré que par les professeurs et les assistants d'éducation. En recrutant des étudiants, le gouvernement espère faire d'une pierre deux coups : proposer des petits boulots à des étudiants en difficulté financière, et limiter le décrochage scolaire.

Ouvert aux étudiants déjà identifiés

Concrètement, les étudiants concernés toucheront 15,99 euros brut de l'heure, soit un peu plus de 12 euros net. Mais tout le monde ne pourra pas postuler. L'offre du gouvernement n'est pour l'instant ouverte qu'à des étudiants déjà identifiés : «10.000 places sont réservées aux tuteurs d'élèves dans le cadre des Cordées de la réussite (un autre dispositif gouvernemental), et 15.000 autres pour ceux qui travaillent bénévolement dans une association d'aide aux devoirs», indique Nathalie Elimas. Soit 1% du total des étudiants. La secrétaire d'Etat a précisé qu'il s'agissait d'une «première mouture qui, si elle réussit, peut être élargie et pérennisée».

Les étudiants susceptibles de participer à «Devoirs faits» recevront un mail pour candidater dans l'établissement où ils sont déjà bénévoles. L'aide aux devoirs pourra se faire en présentiel, mais aussi en visioconférence.

Quelque 1,1 million de collégiens ont déjà bénéficié de l'aide aux devoirs gratuite depuis le lancement de «Devoirs faits». En réseau d'éducation prioritaire (REP), 44% des élèves ont intégré le dispositif, ajoute Nathalie Elimas.