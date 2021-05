Île-de-France : le vaccinodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines franchit le cap des 100.000 vaccinés

Près de quatre mois après son ouverture, le vaccinodrome du Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines «franchit le cap symbolique des 100.000 vaccinés», a annoncé la communauté d'agglomération yvelinoise ce lundi 10 mai.

Pour atteindre ce niveau, ce méga centre de vaccination – abrité au cœur même du Vélodrome national situé à Montigny-le-Bretonneux – est désormais ouvert sept jours sur sept, et jusque tard dans la soirée. Habituellement fermé à 18 heures, celui qui est également le tout premier vaccinodrome à avoir ouvert ses portes en France a étendu ses créneaux horaires jusqu'à 23h, tous les vendredis soirs.

Une usine de vaccination à la chaîne dans laquelle travaillent environ 600 personnes, des professionnels de santé ainsi que des personnels administratifs mobilisées parmi les effectifs des 12 communes de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Ensemble, réparties en trois équipes, elles affichent «une moyenne de 3.000 personnes vaccinées chaque jour».

200.000 PERSONNES VACCINÉES AVANT L'ÉTÉ ?

D'ici avant l'été, le centre se fixe d'ailleurs l'objectif d'atteindre les 200.000 personnes vaccinées. Pour cela, il s'appuie sur «la modularité du site», son ouverture «en nocturne tous les vendredis, jusqu'à 23h» et sur le prochain et attendu «élargissement des critères d'éligibilité».

«Il faut que l'État fasse confiance aux collectivités. Nous savons gérer les flux et nos équipes sont plus investies que jamais. Nous avons désormais une solide expérience et sommes prêts à passer à l'étape suivante : vacciner toutes les personnes qui le souhaitent», a fait savoir ce lundi Jean-Michel Fourgous, le président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines (78).