Jean Castex annonce un durcissement des peines contre les agresseurs de policiers ou gendarmes

Cinq jours après la mort du policier Eric Masson abattu à Avignon, Jean Castex a annoncé dans un communiqué ce lundi un durcissement des peines contre les agresseurs de policiers ou gendarmes.

Dans un communiqué, le Premier ministre a précisé que la peine de sûreté pour les personnes condamnées à perpétuité pour un crime commis contre un policier ou un gendarme serait portée à trente ans, ainsi que la limitation stricte des possibilités de réduction des peines pour les agresseurs de membres des forces de l'ordre.

Effectifs et moyens supplémentaires, budget en hausse constante : la sécurité des Français a été, est et demeure la priorité de ce quinquennat.



Pour mieux protéger ceux qui nous protègent, j'ai pris ce soir des engagements concrets devant les représentants de nos policiers. ↴ — Jean Castex (@JeanCASTEX) May 10, 2021

Les refus d'obtempérer seront également «punis plus fortement».

Jean Castex a par ailleurs indiqué que le Garde des sceaux doit publier une circulaire demandant «aux parquet une fermeté stricte lorsque les forces de l'ordre sont prises à partie, en demandant notamment le déferrement systématique et un jugement rapide des auteurs».

Ces annonces font suite à une réunion à Matignon en présence des ministres de la Justice et de l'Intérieur, Eric Dupond-Moretti et Gérald Darmanin, et des représentants syndicaux.