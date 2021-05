Quasiment aucun décès lié au Covid-19 recensé au Royaume-Uni

Pour la première fois depuis le 30 juillet 2020, le Royaume-Uni n'a recensé, ce lundi 10 mai, presque aucun décès lié au coronavirus sur son sol au cours des dernières vingt-quatre heures.

Trois des quatre régions qui composent le royaume (Angleterre, Ecosse, Irlande du Nord) n'ont recensé aucun mort. Le Pays de Galles, lui, vient assombrir quelque peu cette belle performance en ayant enregistré quatre morts.

Toujours est-il que, dans l'ensemble, les décès quotidiens à travers le Royaume-Uni ont diminué régulièrement ces dernières semaines.

Ce faisant, ce lundi, le niveau d'alerte COVID-19 au Royaume-Uni a été revu à la baisse sur la base de cette baisse «constante» des cas, des admissions à l'hôpital et in fine des décès.

Concrètement, les responsables sanitaires du pays ont fait savoir que le niveau de menace devrait être abaissé du «niveau 4» au «niveau 3». Une prouesse rendue possible au succès de la campagne vaccinale, l'une des plus précoces et massives au monde, conjuguée aux restrictions de distanciation physique.

Dans les faits, cela signifie encore que l'épidémie est encore en «circulation générale», soit qu'elle circule partout, mais que la transmission du virus n'est plus considérée comme élevée ou en augmentation exponentielle.

Les allégements devraient se poursuivre comme convenu

Dans ce contexte, Boris Johnson devrait confirmer sous peu que les allégements des restrictions mises en place dans le royaume se poursuivront comme prévu le 17 mai.

Les Britanniques pourront être ainsi autorisés à pouvoir se réunir en groupes de six personnes, ou de deux ménages différents, en intérieur, tandis que les pubs et les restaurants serviront également leurs clients en salle.

Selon les derniers chiffres du gouvernement britannique, un tiers des adultes du Royaume-Uni sont désormais entièrement vaccinés contre le Covid-19. Cela représente un total de quelque 17 millions de personnes ayant reçu les deux doses nécessaires - l'équivalent de 33,5% de la population adulte.