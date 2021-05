Un syndicat réclame une présence policière après une nouvelle agression aux urgences du CHU de Nice

Le samedi 8 mai, un patient alcoolisé s’en est pris verbalement et physiquement au personnel de l’hôpital Pasteur 2, et plus particulièrement à un agent de sécurité. Interpellé par la police nationale, l’individu a été placé en cellule de dégrisement.

«Tous les jours, on entend parler des agressions subies par les pompiers, les policiers et les gendarmes, explique-t-il. Elles sont tout à fait intolérables. En revanche, on ne parle pas suffisamment des agressions des personnels hospitaliers qui sont pourtant fréquentes. Nous sommes là pour sauver des vies, pas pour risquer les nôtres», souligne le secrétaire général du syndicat FO Michel Fuentes après l’agression survenu le samedi 8 mai contre un agent de sécurité des Urgences de l’hôpital Pasteur 2. «La victime qui a essuyé des coups a été très choquée, raconte Michel Fuentes. Elle n’a cependant pas sollicité d’arrêt de travail. C’est une personne d’un grand professionnalisme».

«On nous crache dessus, cela doit cesser »

Ce lundi, le syndicaliste a écrit au député azuréen Éric Ciotti, au maire de Nice Christian Estrosi et au directeur général du CHU Charles Guépratte pour demander une présence policière permanente au niveau des Urgences afin de «mieux protéger employés, patient et visiteurs» . «Samedi dernier, les policiers ont mis 18 minutes pour arriver, raconte-t-il. Ils font de leur mieux. Mais ce délai est long et angoissant pour les victimes», assure le représentant de FO qui exige l’octroi de la prime de risque aux agents de la sécurité-incendie et de la sureté. «Il y a un an, pendant la première vague de l’épidémie de Covid-19, les gens nous applaudissaient aux fenêtres, poursuit-il. Aujourd’hui, on nous crache dessus. Cela doit cesser», ajoute Michel Fuentes.

En février dernier, une infirmière des Urgences avait été blessée par balle à la poitrine après avoir déclenché accidentellement le stylo-pistolet d’un patient qui venait d’être admis dans un état grave après une fusillade.