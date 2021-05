Crue : le Gard et les Bouches-du-Rhône placés en vigilance orange

En raison d’une crue significative sur le Rhône en aval d'Avignon, les départements du Gard et des Bouches-du-Rhône ont été placés en vigilance orange crue par Météo-France ce mardi 11 mai.

L'alerte est en vigueur jusqu'au mercredi 12 mai à 16 heures. Dans son bulletin de vigilance, Vigicrues prévient que «quelques débordements dommageables sont localement possibles» et qu'un pic est attendu dans la soirée.

En cas de vigilance orange crue, les conditions de circulation peuvent être rendues difficiles sur l'ensemble du réseau et des perturbations peuvent affecter les transports ferroviaires, rappelle l’institut météorologique. Des coupures d'électricité peuvent se produire et les digues peuvent être fragilisées ou submergées.

Pour rappel, il est recommandé de s'éloigner des cours d'eau et des ponts, de s’engager sur une route immergée, même partiellement et de ne pas descendre dans les sous-sols. Dans la mesure du possible, il faut éviter de se déplacer et rester informé sur les conditions météo.