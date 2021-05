Etats-Unis : un migrant nigérian, ancien sans-abri, devient champion d'échecs

Il avait déjà fait parler de lui il y a quelques années, préssenti pour devenir un grand joueur d'échecs. C'est désormais chose faite. À 10 ans, Tani Adewumi – arrivé aux Etats-unis après avoir fuit le Nigéria avec sa famille – est devenu champion d'échecs et porte désormais le titre de «National Chess Master».

Une belle histoire débutée il y a quelques années déjà, alors que le jeune réfugié – alors âgé de 7 ans – avait été recueilli avec sa famille dans un centre pour sans-abri. Inscrit à l'école, il entre dans le club d'échecs et devient bon, voire très bon. À tel point que tout le monde pousse le jeune Tani à participer à des championnats. Pour l'aider financièrement à poursuivre sa passion, une cagnotte en ligne Go Fund Me avait même été ouverte à l'époque, permettant de récolter plus de 250.000 dollars (plus de 205.000 euros).

Depuis, le jeune garçon n'a cessé de s'améliorer dans ce jeu de stratégie. À 10 ans, 7 mois et 28 jours, il est ainsi devenu le 28e joueur le plus jeune à devenir maître d'échecs aux États-Unis, selon la fédération nationale d'échecs U.S. Chess. Et il vise désormais plus haut. «Je veux être le plus jeune grand maître international», a-t-il expliqué, visant ce titre pour ses 11 ou 12 ans. Et pour le devenir, il faudra ratrapper le Russe Sergueï Kariakine, qui avait obtenu ce titre à 12 ans et 7 mois en 2002, et n'avait jamais été détrôné depuis.

Remember Tani Adewumi, the Nigerian refugee kid I wrote about 2 years ago who won the NY State chess championship while in a homeless shelter? Now well housed (thanks to you readers!), he just won a championship and is officially a National Chess Master as a 10-yr-old 5th grader! pic.twitter.com/mbDCAGiFHb — Nicholas Kristof (@NickKristof) May 2, 2021

Désormais considéré comme l'un des meilleurs joueurs d'échecs aux Etats-Unis, de nombreuses écoles privées lui ont offert des bourses d'études, mais Tani a préféré rester dans son école publique. Un choix qui reflète également ses convictions et celles de sa famille, alors qu'ensemble, ils viennent de créer une fondation qui œuvre en faveur des réfugiés et des sans-abri.