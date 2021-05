Nice : les restaurateurs se préparent mais des questions demeurent 

À Nice, il sera possible comme partout en France, de déjeuner et de dîner en extérieur à partir du mercredi 19 mai. Une date que les professionnels attendent avec impatience, malgré quelques incertitudes.

Élaborer une nouvelle carte, rappeler les cuisiniers et les serveurs, donner un dernier coup de vernis sur les tables en bois… Depuis quelques jours, les restaurateurs s’activent pour préparer la reprise.

À huit jours de la réouverture des terrasses confirmée lundi par le ministre de la Santé Olivier Véran, les cahiers de réservations se remplissent progressivement. «Les clients ont hâte de revenir et nos salariés ont envie de reprendre le travail», explique Fred Ghintran, patron de la brasserie Le Félix Faure et vice-président azuréen de l’UMIH (union des métiers et des industries de l’hôtellerie).

Si les professionnels ont reçu, ce lundi matin, l’assurance du ministre de l’économie Bruno Le Maire de pouvoir compter sur un Fonds de solidarité «sur-mesure» jusqu’au mois d’aout, un certain flou demeure. «Ces aides sont primordiales, estime Fred Ghintran. Les professionnels doivent pouvoir l’obtenir jusqu’à une reprise de l’activité dans des conditions normales. En revanche, on ne nous a pas encore transmis le protocole sanitaire précis qui devra être appliqué. Nous demandons les mêmes mesures que l’an dernier, c’est-à-dire une distance d’un mètre entre chaque table et pas plus de six convives par tablées. Dans des conditions, nous perdons entre 20% et 30% de notre capacité».

Une rentabilité à trouver

Pour l’heure, la municipalité étudie au cas par cas les possibilités d’extension des terrasses de chaque établissement sur la chaussée. Pour soutenir ces établissements, la ville qui vient de lancer une vaste campagne de vaccination des professionnels de la restauration devrait leur offrir des tarifs très préférentiels. On évoque un euro symbolique du mètre carré. «Nous sommes prêts à payer ce qu’il faudra pour recommencer à travailler», insiste Wilfried Gonfia, le directeur de la pizzeria La Tartane, boulevard Stalingrad, au port. Ce restaurateur qui vient d’effectuer une demande pour accroitre la surface de sa terrasse est en attente d’une réponse. «D’ordinaire, nous ne pouvons servir que 16 couverts dehors. Aussi, l’extension est vitale. Cela ne vaudra pas le coup d’ouvrir si notre capacité est trop réduite, avec en plus un couvre-feu à 21h».

des restaurants resteront fermés

Face à ces nouvelles mesures, des établissements ont renoncé à rouvrir le 19 mai. C’est le cas des Agitateurs, un restaurant gastronomique de la rue Bonaparte qui a décroché sa première étoile au Guide Michelin en janvier dernier. L’adresse ne compte en effet que trois tables sur le trottoir. «Nous avons pris le parti de n’ouvrir que le 9 juin (lorsque les clients seront autorisés à manger à l’intérieur, Ndlr), explique Pierre-Jean Arpurt, l’un des patrons. Cela ne rime à rien d’accueillir des clients dans ces conditions. Nos menus se dégustent en huit séquences. Il faut donc prendre son temps. Nous n’avons pas envie que nos clients aient les yeux rivés sur leurs montres pour être sûrs de rentrer avant le couvre-feu».