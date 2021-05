Policier tué à Avignon : suivez en direct l'hommage national à Eric Masson

La nation reconnaissante. Six jours après le meurtre du policier Eric Masson, tué mercredi dernier alors qu'il procédait à un contrôle sur un point de deal du centre d'Avignon (Vaucluse), le Premier ministre, Jean Castex, préside ce mardi 11 mai un hommage national au brigadier mort à l'âge de 36 ans. Une cérémonie à suivre en direct sur CNEWS.

Ce dernier adieu sera rendu depuis la préfecture du Vaucluse. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, ainsi que le garde des Sceaux, Eric Dupond-Moretti, seront également présents.

Suivant le déroulé transmis par Matignon, la cérémonie démarrera à 15h par un accueil républicain. Elle se poursuivra avec les honneurs au drapeau et une revue des troupes.

Deux collègues du policier assassiné procéderont ensuite à des lectures de textes en sa mémoire. Cette première séquence, d'une durée d'une quinzaine de minutes environ, s'achèvera enfin par une citation à l'ordre de la Nation.

La citation à l'ordre de la Nation est un titre de reconnaissance créé en 1917 par le président Raymond Poincaré pour récompenser «les services ou actes de dévouements exceptionnels accomplis pour la France au péril de sa vie, à titre civil ou militaire».

Légion d'honneur à titre posthume

Cette première série d'hommages rendue, Jean Castex prononcera un discours en l'honneur d'Eric Masson. Dans un contexte de tension entre le pouvoir et les forces de l'ordre, celui-ci sera très attendu.

Cette prise de parole effectuée, le chef du gouvernement, remettra enfin la Légion d'honneur à titre posthume au policier tombé. Sur ordre du président de la République, Eric Masson sera promu au grade de de chevalier et nommé commandant de police.

Dans les us et coutumes de la République, cette décoration post-mortem est essentielle. Elle traduit la reconnaissance par la Nation du plus grand sacrifice qui puisse être fait pour elle, à savoir le prix de sa vie.

Une minute de silence, suivie d'une Marseillaise, viendront parachever cet hommage mémoriel.