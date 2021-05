Yvelines : la maison de Pierre et Marie Curie attend ses nouveaux propriétaires

L’ancienne maison de Pierre et Marie Curie, située à Saint-Rémy-lès-Chevreuse, dans les Yvelines, est à vendre. Pour s’offrir cette demeure de 120 m2, où le couple de scientifiques venait se ressourcer, loin des tubes à essais, il faudra débourser 790.000 euros.

Construite vers 1890, cette maison en meulière, dans laquelle le duo a séjourné ponctuellement avec leurs enfants entre 1904 et 1906, année de la mort du célèbre physicien, qui a perdu la vie écrasé par une calèche, est composée de trois chambres et dispose d’un jardin de 900 m2, sans vis à vis.

le plafond du séjour peint par Marie Curie

Et d’après le propriétaire actuel, rapporte Le Parisien, le plafond du séjour aurait été peint par Marie Curie elle-même, la première femme à avoir reçu le prix Nobel, et à ce jour, la seule à en avoir reçu deux (physique en 1903 pour ses recherches sur les phénomènes de radiation et chimie en 1911 pour ses travaux sur le polonium et le radium).

«Le rez-de-chaussée se compose d'une très belle entrée donnant sur une salle à manger avec cheminée» et «les combles aménagés peuvent aisément se transformer en suite parentale (point d'eau installé)», peut-on lire dans l'annonce. Il est également précisé qu'un poêle prussien se trouve dans le salon.

200.000 EUROS DE TRAVAUX

Localisé non loin du RER, à seulement 600 mètres, le bien a été visité plusieurs fois. Mais il peine à trouver de nouveaux occupants. Car si ce lieu prestigieux comporte de nombreux atouts, il nécessite cependant pas moins de 200.000 euros de travaux. En effet, il faut notamment refaire le sous-sol, la façade, la toiture, la tapisserie, ou encore l’isolation.

«Cette maison a une âme mais vu son état, elle ne plaît pas à tout le monde, a déclaré l’agent immobilier auprès du quotidien régional. Il faut un coup de cœur et une sensibilité particulière pour l’acheter».