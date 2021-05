Christian Estrosi et Renaud Muselier affichent leur unité à Nice

Ce mercredi matin, le maire de la capitale azuréenne a reçu le président sortant de Provence-Alpes-Côte d’Azur pour évoquer notamment la gestion de la crise sanitaire. L’occasion pour les deux hommes de faire bloc face au RN de Thierry Mariani qui fait la course en tête, selon deux récents sondages.

« La vaccination contre le Covid-19 et la vaccination contre le chômage sont les deux seules campagnes qui nous intéressent », a martelé Christian Estrosi au sujet du scrutin des 20 et 27 juin prochains. « Je suis le maire de tous les Niçois et Renaud est le président de tous les Provençaux, les Alpins et les Azuréens. Nous continuerons d’avancer sans nourrir d’intérêt partisan », a ajouté celui qui a démissionné la semaine dernière des Républicains, regrettant "la dérive d'une faction qui semble avoir pris en otage la direction du parti". Le président sortant Renaud Muselier lui a insisté sur son bilan. : « Nous avons redonné à la Région, aux Alpes-Maritimes et à la ville de Nice la place qui était la leur, a-t-il insisté après avoir visité le centre de vaccination du Palais des Expositions. Je suis concentré sur la réouverture des bars, des restaurants et des commerces ».

Christian Estrosi tête de liste dans les Alpes-Maritimes

Quelques heures auparavant, le président du Conseil régional avait indiqué qu’il allait déposer ses listes ce mercredi. Dans les Alpes-Maritimes, la tête de liste ne sera autre que Christian Estrosi.

Dix jours après le psychodrame chez Les Républicains suscité par l’annonce de Jean Castex d’une alliance dès le premier tour entre LREM et le camp Muselier (annonce jusqu’ici remise en question par la candidature envisagée de la ministre LREM Sophie Cluzel ndlr), le sortant Renaud Muselier qui conserve le soutien de sa famille politique a nié tout accord d’appareils et précisé que sa liste comprendrait des membres de LREM, mais aucun ministre, ni parlementaire. « Je veux avoir une liste qui soit représentative de la chambre régionale, une liste au sein de laquelle il y a des représentants de la majorité présidentielle, (...) de l'Agir, du MoDem et des élus LREM ».

Selon deux sondages publiés mardi, la liste RN conduite par Thierry Mariani en arriverait en tête du premier et, pour la première fois, du deuxième tour des régionales en cas de triangulaire, devant la liste de Renaud Muselier.