Déconfinement : Les Champs-Élysées transformés en plus grande terrasse de France le 19 mai ?

Le Comité des Champs-Elysées a fait savoir que, le 19 mai prochain, date à laquelle les bars et les restaurants vont enfin pouvoir retrouver leurs clients, toutes les terrasses de la plus belle avenue du monde seront ouvertes.

Au total, 21 établissements vont déployer leur terrasses ce jour-là sur les trottoirs et les rooftops de la célèbre avenue, a confirmé auprès de CNEWS l’association à but non lucratif, chargée de la promotion, du développement et de la notoriété des Champs-Elysées.

De quoi accueillir un bon nombre de clients et faire de la plus belle avenue du monde, la plus grande terrasse de France. C’est en tout cas l’objectif affiché du Comité, qui regroupe 180 enseignes et propriétaires.

Malgré le protocole sanitaire, pas moins de 1.200 places seront disponibles, a souligné le Comité des Champs-Elysées. Pour rappel, dans un premier temps, le nombre de personnes par table est limité à six et les patrons sont tenus de respecter une jauge à 50% de leur capacité d'accueil.

L’association a également confirmé que la totalité des commerces seront ouverts mercredi prochain. Idem pour les salles obscures. Les cinq cinémas de l’avenue rouvriront avec une jauge à 35%. A partir du 9 juin, celle-ci s'élèvera à 65%.

Côté musées et monuments, le Petit Palais et l'Arc de Triomphe accueilleront également du public. Quant aux théâtres, il faudra encore se montrer patient. Le Théâtre du Rond-Point, par exemple, n’ouvrir ses portes que le 1er juin.