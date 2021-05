Déconfinement : les réouvertures du 19 mai en ligne de mire

Plus que sept petites cases à cocher sur le calendrier, d’ici au 19 mai. Cette date, celle de la réouverture, tous les commerçants l’attendent. Elle doit mettre fin à des mois d’incertitudes, d’espoirs déçus, et porte en elle la promesse de terrasses à nouveau animées, de musées enfin vivants et de clients satisfaits. A une semaine de l’échéance, les professionnels sont-ils tous prêts ?

Lundi, le Premier ministre, Jean Castex, s’est en tout cas chargé d’expliquer les règles, strictes, du jeu : la fréquentation des commerces, bars, restaurants et lieux culturels sera ainsi limitée par des jauges, au moins au début.

Du côté des commerces non-essentiels, le seuil a été fixé à un client maximum pour 8m2. Une contrainte qui, selon les principaux syndicats, n’en est pas vraiment une, puisque la plupart des magasins appliquaient déjà cette règle avant leur fermeture. Ainsi Jacques Creyssel, délégué général de la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution (FCD), salue un dispositif qui «va permettre une réouverture de tous les commerces dans de bonnes conditions sanitaires pour nos clients et nos salariés».

Satisfaits, les professionnels n’hésitent d’ailleurs pas à se projeter à nouveau vers l’avenir. Par exemple, ils demandent déjà davantage de visibilité quant à la date des futures soldes d’été et ont sollicité la ministre du Travail, Elisabeth Borne, pour pouvoir ouvrir les dimanches au mois de juin

Tout aussi enthousiastes à l’origine, les restaurateurs ont perdu un peu de leur entrain après les dernières annonces. La déception concerne surtout la limitation de la fréquentation des terrasses, à 50 % de leur capacité. Ces professionnels espéraient notamment que les établissements situés dans des territoires aux indicateurs sanitaires satisfaisants puissent éviter cette jauge. Mais la règle est la même pour tout le monde.

Une reprise d'activité dégradée

Dans ces conditions, Didier Chenet, le président du syndicat patronal des indépendants de l’hôtellerie restauration (GNI), estime que la reprise d’activité sera dégradée même pour ceux qui ont la chance de disposer d’une terrasse (environ 40 % des établissements).

Selon ses calculs, cette dernière ne représente que 30 % du chiffre d’affaires en temps normal, ce qui signifie que les professionnels concernés ne seront qu’à «15 % de leur activité» au 19 mai. Inquiets, les syndicats insistent donc sur la nécessité de maintenir les aides pour ceux qui ne pourront pas rouvrir dans de bonnes conditions.

Au-delà des considérations économiques, le Conseil scientifique appelle aussi à la mesure sur le plan sanitaire. Si Jean Castex affirme que «nous sommes enfin en train de sortir durablement de cette crise», les experts recommandent «prudence et maîtrise».

Santé publique France confirme «une diminution de l’ensemble des indicateurs» depuis plusieurs semaines, mais souligne que le niveau de l’épidémie en France reste élevé et même «supérieur à celui observé une semaine avant la levée du deuxième confinement». Une réalité qui, à sept jours de l’échéance tant attendue, tempère les impatiences : une nouvelle vague reste possible. La quatrième.