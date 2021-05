Météo : quel temps pour le week-end de l'Ascension ?

Que nous réserve le ciel pour ce week-end prolongé de l'Ascension ? Dès aujourd'hui, la question va occuper nombre d'esprits dans la mesure où, pour beaucoup de Français, c'est un week-end de quatre jours qui s'annonce. Malheureusement, il faudra composer entre averses et fraîcheur dans la plupart des régions.

Ceux qui comptaient sur le pont de l'Ascension pour profiter d'un beau temps bienvenu avec l'allégement des restrictions vont en effet en être pour leurs frais.

La faute à une série de perturbations, qui sans être particulièrement fortes, seront néanmoins suffisantes pour obscurcir les cieux d'une ligne allant du Nord-Est jusqu'au centre. Son influence sera d'ailleurs telle que le risque d'averses sera bel et bien présent partout sur le territoire. Des pluies devraient ainsi très probablement s'abattre jusqu'au sud-ouest. Seuls le pourtour méditerranéen et la Corse devraient être épargnés. Bonne pioche pour les Français qui auront décidé d'y aller pour le week-end.

Cette semaine, temps instable et plutôt frais sous l’influence d’air froid en altitude dans le prolongement d’un vaste minimum dépressionnaire sur les Iles britanniques. Passages perturbés pour le #weekend de l’#Ascension



https://t.co/B0LbbDTeEV



#Marseille, @lmildonian pic.twitter.com/ZwGie1dJXl — Météo-France (@meteofrance) May 10, 2021

Pour autant, le vent devrait souffler fort dans le sud avec des rafales de mistral et de tramontane atteignant 70 à 90 km/h. Au niveau des températures, c'est une certaine fraîcheur qui devrait perdurer jeudi, dernier jour des Saints de Glace. Météo-France prévoit ainsi des minimales comprises au réveil entre 3 et 7°C de la Normandie au Massif Central jusqu'aux Pyrénées et entre 8 et 13°C partout ailleurs. L'après-midi, les maximales devraient quant à elles s'établir entre 12 et 17°C, jusqu'à 21 voire 23°C dans le Midi.

Perturbations : jamais deux sans trois

Le lendemain, la journée de vendredi sera à nouveau soumise à une perturbation, surtout sur la moitié sud de la France. Dans la moitié nord, le temps devrait être plus variable alternant entre éclaircies et averses, celles-ci étant prévues pour être plus présentes dans l'après-midi, selon les prévisions de Météo-France. Les températures devraient rester stables par rapport à la veille quoiqu'avec avec un ressenti peut-être un peu frais en raison d'un vent et d'une humidité légèrement plus accentués.

Parce que comme le veut l'adage populaire «jamais deux sans trois», dès samedi une nouvelle perturbation pourrait encore gagner le pays, cette fois par l'ouest. En outre, un risque d'averses devrait perdurer sur la majeure du pays, même si une amélioration n'est peut-être pas totalement à exclure. Selon les dernières prévisions, les températures devraient d'ailleurs remonter légèrement en gagnant 2 ou 3°C par rapport à la veille pour se rapprocher du même coup des normales de saison.

Un week-end plutôt maussade, donc, mais tous ceux qui en ont l'opportunité peuvent déjà organiser une «session de rattrapage» à l'occasion d'un autre week-end prolongé, celui de la Pentecôte (dimanche 23 mai). Dans dix jours, la probabilité de connaître un week-end ensoleillé et doux voire chaud est en effet «bonne», selon Météo-France grâce, au retour de l'anticyclone des Açores. Et, cerise sur le gâteau, les terrasses seront ouvertes. De quoi bien profiter en famille ou entre amis.