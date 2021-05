A Nice, l’extension des terrasses sera gratuite jusqu’au 30 juin

À partir du 19 mai, il sera à nouveau possible de déjeuner et de diner en extérieur jusqu’à 21 heures. Les tablées ne devront compter pas plus de 6 personnes avec une jauge fixée par le gouvernement à 50% pour les terrasses. Afin de limiter les pertes de chiffres d’affaires liées à ces restrictions, le maire de Nice Christian Estrosi a présenté ce mercredi après-midi un ensemble de mesures pour les restaurants.

« Il est essentiel d’accompagner les professionnels pour qu’ils accueillent les clients dans les meilleures conditions, a justifié l’élu. À compter du 19 mai, ceux qui possèdent déjà une terrasse pourront, si la configuration des lieux le permet, bénéficier d’une extension jusqu’à la fin de la saison estivale, le week-end du 28 aout ».

En clair, les restaurateurs seront autorisés à gagner de la place sur les trottoirs, mais également sur les emplacements de stationnement, où les gérants devront effectuer des aménagements spéciaux afin d'installer leurs tables en toute sécurité.

Pour l'heure, 94 demandes d'extension ont déjà été adressées par les professionnels, selon la municipalité. « En plus de cette mesure, nous exonérons les restaurateurs de la redevance des droits de terrasses jusqu’au 30 juin ».

La municipalité compte également bloquer à la circulation automobile et rendre ainsi entièrement piétonnes certaines rues qui comptent beaucoup de bars et de restaurants (comme la rue Delille ou la rue Lascaris) et de permettre aux établissements concernés de servir leurs clients sur la voie publique. La ville envisage également la mise à dispositions d’autotests pour les restaurants qui en feront la demande.

La ville promet d’être intransigeante sur les règles

L’annonce de ces coups de pouces s’est accompagnée d’une mise en garde. Chaque professionnel devra en effet respecter les règles pour éviter une nouvelle flambée épidémique. En effet les extensions de terrasses sont « conditionnées au respect des gestes barrières et des mesures sanitaires », annonce le maire de Nice. « À défaut, l’autorisation exceptionnelle sera retirée, prévient Christian Estrosi. L’été dernier, nous avons été témoins de comportements inadmissibles de la part d’une minorité contre laquelle j’ai pu prendre des mesures de fermeture administrative. Nous serons tout aussi intransigeants. C’est aussi par l’exemplarité que nous éviterons, à la fin de l’été, d’avoir de mauvaises surprises ».