A Nice, les plagistes s’apprêtent à reprendre du service

Les exploitants des concessions de plage pourront à nouveau accueillir leurs clients à partir de mercredi prochain, chaque jour jusqu’à 21h en respectant un mètre de distance entre chaque table et pas plus de six personnes assises.

Sortir les matelas, monter la pergola, décaper les tables, rallumer les réfrigérateurs, passer des commandes auprès des fournisseurs, enregistrer les réservations, élaborer les nouvelles cartes… ce jeudi, on s’activait dans les 14 concessions de plages du littoral niçois. «Les gens ont très envie de revenir, il faut que tout soit parfait, confiait Nicolas Maiffret, le gérant d’Opéra Plage. Après l’année dramatique que nous venons de vivre, nous espérons vraiment que cette nouvelle saison sera celle de la résilience. Celle qui nous permettra de nous réinventer pour repartir sur de nouvelles bases. Durant la fermeture administrative, nous avons continué d’investir pour nous moderniser».

Une pénurie de cuisiniers

Dans la capitale azuréenne, les plages privées représentent plus de 500 emplois. Les patrons espèrent reprendre l'ensemble de leur personnel d’ici au 30 juin. Au «Blue Beach», qui emploie habituellement 35 personnes, on a battu le rappel pour attaquer la saison avec un effectif presque au complet. «Si nous n’avons pas de problème pour recruter des serveurs, nous faisons face à une pénurie de cuisiniers, explique le gérant René Colomban. Ils ne sont pas très nombreux et tout le monde se les arrache pour redémarrer». Pendant la crise, certains saisonniers ont préféré suivre des formations pour changer de métier.

La crainte de fêtes sauvages

Jusqu’au 30 juin, l’activité de la restauration sera encadrée par des règles sanitaires strictes. Mais au-delà de cette date, beaucoup redoutent des excès sur certaines plages comme ce fut le cas l'été dernier. «Comme les boîtes de nuit vont rester fermées encore quelques temps, il ne faudrait pas que certains gérants de plages privées en profitent pour organiser des fêtes sauvages», prévient René Colomban, également président du syndicat des plagistes. Au risque de subir une nouvelle flambée épidémique à l’issue de la saison touristique ?