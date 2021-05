Déconfinement : quel temps fera-t-il à Paris pour la réouverture des terrasses, le 19 mai ?

Pas question de rater ce retour à la liberté. Mercredi 19 mai, les terrasses des bars et restaurants parisiens vont (enfin) rouvrir au public. Mais le temps sera-t-il de la partie à Paris ?

Rien n'est moins sûr si l'on en croit les prévisions de Météo France. Un peu moins d'une semaine avant le jour J, le service officiel de la météorologie et de la climatologie en France prévoit une journée ainsi qu'une soirée ponctuées d'averses.

Des «épisodes pluvieux» toute la semaine

«Cette semaine s'annonce encore perturbée, alternant épisodes pluvieux (ou averses localement orageuses) et périodes d'accalmie», a ainsi confirmé Météo France dans son dernier bulletin.

Du côté des températures, elles seront inférieures aux normales de saison et oscilleront entre 10 et 15°C, sachant qu'il pourrait faire autour de 14°C dans la soirée. Pire, des rafales de vent pouvant aller jusqu'à 50 km/h sont annoncées par Météo France.

Un espoir de beau temps

Pas question de perdre espoir pour autant et d'annuler tout de suite sa soirée en terrasse, puisque l'indice de confiance de Météo France n'est que de 3/5 pour le moment.

A noter également que le site norvégien YR est beaucoup plus optimiste, avec un temps couvert certes, mais pas plus de 0,2 mm de pluie entre 14h et 20h.

Tout comme le site Météo & Radar qui prévoit des températures pouvant aller jusqu'à 17 degrés celsius dans l'après-midi et peu voire pas de pluie.