Un parlementaire azuréen veut faire payer aux détenus leurs frais d’incarcération 

Le député de la 7ème circonscription des Alpes-Maritimes Éric Pauget (LR) propose d’appliquer le principe du condamné-payeur afin de responsabiliser les détenus et réduire la charge financière de l'Etat.

Alors que le texte sur la justice qui arrive à l'Assemblée nationale la semaine prochaine doit permettre de formaliser et renforcer le droit du travail pour les prisonniers (droit chômage, retraite, prise en charge de la maladie, formation professionnelle...), l’élu LR antibois Eric Pauget va déposer une proposition de loi pour faire payer aux détenus une partie de leurs frais d'incarcération.

« Il serait cohérent de faire participer les détenus aux coûts engendrés par leur détention, justifie-t-il. Le problème de la surpopulation carcérale en France ne sera sans doute pas reglé dans les prochaines années et le nombre de personnes condamnées et écrouées continue d’augmenter. Tout cela a un coût pour le contribuable : environ 100 euros par jour et par détenu ».

Financer les rénovations des prisons

Pour ce parlementaire, la mesure serait « dissuasive et permettrait de rapporter chaque année 80 millions d’euros à l’État ». Une somme qui permettrait de financer les rénovations nécessaires dans les établissements pénitentiaires français, selon l’élu.