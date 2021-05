Régionales en Île-de-France : Gabriel Attal candidat dans les Hauts-de-Seine

Un nouveau membre du gouvernement se lance dans l'arène des élections régionales. Gabriel Attal, porte-parole de l'exécutif, sera candidat en Ile-de-France. Il figurera en dernière place de la liste LREM dans les Hauts-de-Seine.

Une information révélée par plusieurs médias ce dimanche, et confirmée par l'AFP. Cette position rend le conseiller municipal de Vanves (Hauts-de-Seine) non éligible lors des scrutins régionaux et départementaux des 20 et 27 juin prochains. Une candidature en tant que tête de liste dans le département lui aurait été proposée, selon Le Parisien, qu'il aurait déclinée.

Le jeune et médiatique porte-parole du gouvernement, 32 ans, est un renfort de poids pour Aurélie Taquillain, conseillère départementale des Hauts-de-Seine et conseillère municipale de Courbevoie, choisie pour mener la liste de la majorité présidentielle dans le 92, ainsi que pour Laurent Saint-Martin, tête de liste LREM régionale en Ile-de-France.

Avec Gabriel Attal, ce sont désormais cinq membres du gouvernement qui sont engagés dans la campagne des régionales en Ile-de-France. La candidature de l'ancien secrétaire d'Etat chargé de la Jeunesse s'ajoute à celles de Marlène Schiappa, ministre de la Citoyenneté, tête de liste à Paris, Amélie de Montchalin, ministre de la Fonction publique, tête de liste dans l’Essonne, Emmanuelle Wargon, ministre du Logement, candidate dans le Val-de-Marne, et Nathalie Elimas, secrétaire d'Etat chargée de l’Education prioritaire, tête de liste dans le Val-d’Oise.