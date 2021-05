19 mai : Quelle météo pour la réouverture des terrasses ?

Les retrouvailles avec les terrasses auront-elles lieu sous la pluie ? Alors que les bars et les restaurants rouvrent en extérieur ce 19 mai, le beau temps se fait plus que jamais désirer.

Heureusement, selon Météo France, il devrait être possible de boire un verre sans avoir à affronter une (grosse) averse. Les prévisions à deux jours du déconfinement tablent sur environ 13°C en soirée.

Pas d'inquiétudes pour l'Ouest. Après quelques averses dans l'après-midi, les ciels de Nantes, La Rochelle ou encore Bordeaux devraient être relativement dégagés. Les températures varieront entre 12°C (Brest) et 15°C (Biarritz). Il faudra tout de même faire attention aux rafales de vent, qui pourront atteindre jusqu'à 50km/h à Rouen.

Les habitants du sud-est seront les plus chanceux. Météo France prévoit une soirée ensoleillée à Nice et Marseille, avec une température de 19°C, et des éclaircies en Corse. Le soleil sera également présent à Paris, mais avec un temps un peu plus froid : seulement 13°C pour la capitale.

En revanche, l'Est de la France risque la pluie. De rares averses pourront se produire à Lyon (15°C) et à Dijon (12°C). Quant aux habitants de Strasbourg (11°C), ils auront potentiellement affaire à l'orage en plus de la pluie.

En ce qui concerne le Nord de la France, la météo oscillera entre petites averses (Lille) et éclaircies (Amiens). La température sera d'environ 12°C.