A Nice, les serveurs ont hâte de reprendre du service

Après sept mois d’inactivité, ces professionnels de la restauration sont de retour sur leurs lieux de travail pour préparer la réouverture des terrasses, ce mercredi.

«Le service, c’est comme le vélo. Ça ne s’oublie pas». Ce lundi matin, Fanny, employée, dans un restaurant du Vieux Nice ne cachait pas son plaisir de reprendre le travail après une longue période de «repos forcé». «C’est le contact avec la clientèle qui m’a le plus manqué», confie-t-elle. Sur le très fréquenté Cours Saleya, tous les restaurants et bars avaient sorti leur mobilier pour une grande opération de nettoyage. «La reprise s’annonce intense», promet Romain, le gérant du Café des Amis. «Même avec une jauge à 50%, nous devrions ressentir la fatigue à la fin de la première semaine».

du beurre dans les épinards

Si les serveurs ont le sourire, c’est aussi parce qu’ils vont pouvoir mettre du beurre dans les épinards. Depuis six mois, en effet, la plupart sont au chômage partiel et ne perçoivent que 84% de leur salaire habituel. Mais surtout, ils ne touchent plus le moindre pourboire. Un revenu complémentaire dont la perte n’a pas été compensée par l’État. «Bien-sûr, retrouver les pourboires va faire du bien à mes finances», précise Charline, serveuse au Bar des Amis. «Depuis plusieurs années, je compte sur cette rémunération pour boucler mon budget et payer mon loyer. Ces derniers mois, cela a été compliqué sans pourboires».

une pénurie de personnel

A Nice, beaucoup de patrons se plaignent d’une pénurie de serveurs et de cuisiniers. Pas étonnant, lorsqu’on sait qu’environ 10% de ces professionnels auraient changé de métier durant la crise sanitaire du Covid-19. Dans la capitale azuréenne où l’industrie touristique est le principal levier économique, le problème est pris très au sérieux.

Ce lundi, la Métropole Nice-Côte d’Azur et Pôle Emploi organisaient un forum de recrutement dématérialisé réservé à l’hôtellerie et à la restauration. Le 11 juin prochain, la collectivité et la Chambre des Métiers et de l’Artisanat organiseront au Parc Phénix un salon de l’emploi dans l’hôtellerie et la restauration.

En France, 100.000 cuisiniers et serveurs sont recherchés.