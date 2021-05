Paris : à deux jours de la réouverture des terrasses éphémères, les riverains s'inquiètent

A deux jours de la réouverture des terrasses, les riverains – désormais habitués au silence des bars et restaurants fermés –commencent à s'inquiéter des nuisances que pourraient générer les terrasses éphémères.

Installées sur l'espace public, parfois directement le long des immeubles, ou sur les places de stationnement, plusieurs milliers de terrasses éphémères ont été autorisées par la Mairie de Paris. Dès mercredi, elles seront désormais ouvertes au public, jusqu'à 21h. Mais entre nuisances sonores, manque d'esthétisme et difficulté pour circuler sur les trottoirs, les collectifs de riverains craignent le pire.

«Il est quand même incroyable que ce soit nous qui ayons à nous justifier et à lister des arguments pour juste avoir le droit de préserver le calme d'une petite rue et ne pas vivre avec 60 décibels en fond sonore 6 mois par an», écrit par exemple le Collectif des riverains de la rue Marie et Louise, située à quelques mètres du très populaire Canal Saint-Martin (10e).

DES RÈGLES À RESPECTER

Du côté de la municipalité parisienne, le message est clair : les terrasses des bars et des restaurants rouvriront bien le 19 mai jusqu'à 21h, mais leurs gérants devront respecter un certain nombre de règles. D'ailleurs, la maire de Paris, Anne Hidalgo, a assuré que les autorisations seraient retirées «à ceux qui ne respectent pas les règles». «Nous comptons sur les professionnels pour réguler leur terrasse», a également fait savoir Emmanuel Grégoire, le premier adjoint à la maire de Paris dans Le Parisien, invitant «les riverains à faire preuve d’un peu de patience et de tolérance» et assurant que la mairie «veillerait à ce que les Parisiens et les restaurateurs soient respectueux».

Une réunion publique d'informations au sujet du règlement parisien des étalages et des terrasses (RET) aura d'ailleurs lieu ce mardi 18 mai sur Zoom, organisée par la municipalité qui se dit «consciente des potentielles difficultés locales d’intégration et d’exploitation des terrasses». «Nous travaillons pour protéger les Parisiens dans la crise sanitaire, en favorisant l’ouverture des commerces en extérieur», a ainsi expliqué Olivia Polski, l'adjointe à la mairie de Paris chargée du commerce, qui rappelle que «la réforme du Règlement des terrasses a justement pour objet d’améliorer leur intégration».

«Non à la pérennisation des terrasses éphémères»

Et si les collectifs de riverains attendent beaucoup de cette réunion, ils ne se sentent pas écoutés pour autant. C'est le cas du Réseau Vivre Paris ! qui déplore que, lors de la dernière réunion de ce type avec la mairie de Paris, la parole n'ait pas été donnée aux riverains. Eux demandent que les terrasses éphémères soient régulées pour 2021 «le temps de la crise sanitaire actuelle», sous une «charte véritablement contraignante» et avec «l'application de sanctions» en cas de non-respect de celle-ci. Par contre, ils disent «non à la pérennisation de ces terrasses», dont ils redoutent l'inscription définitive dans le nouveau règlement des terrasses (RET).

Un point de vue compris par la municipalité parisienne qui assure que le nouveau règlement – qui n'a toujours pas été officialisé mi-mai – contiendra évidemment de nouvelles contraintes imposées aux restaurateurs parisiens, avec une obligation de nettoyer par exemple, mais aussi de nouvelles restrictions concernant le bruit et les horaires d'ouverture notamment.