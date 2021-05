DA Uzi : Pourquoi le rappeur est-il en détention provisoire ?

Plusieurs kilos de cannabis, une arme à feu et des munitions ont été retrouvés chez le rappeur DA Uzi, âgé de 28 ans. L'artiste a été placé en détention provisoire.

Son procès en comparution immédiate est prévu le 31 mai. DA Uzi sera jugé pour «transport, détention et acquisition de stupéfiants», et «acquisition et détention non autorisées d'armes de catégorie B», a indiqué le parquet de Bobigny.

Le domicile de DA Uzi à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis) a été perquisitionné la semaine dernière. Selon Actu17, qui révèle l'information, les policiers avaient été informés que le rappeur possédait chez lui une grande quantité de drogue et d'argent. Ils se sont rendus sur place et ont contrôlé l'artiste, alors en possession de 6.000 euros en cash. Ils ont ensuite découvert l'arme à feu et les stupéfiants.

DA Uzi, de son vrai nom Davy Ngoma Di Malonda, a déjà été condamné par le passé. Il s'est fait un nom dans le rap français grâce à des freestyles et des collaborations avec Maes, Ninho ou 13 Block.

Le premier album de DA Uzi, «Architecte», est sorti en 2020. Il a été certifié disque d'or la même année. Son dernier single «Fermez-la» est sorti le 14 mai et a déjà dépassé les 680.000 vues sur Youtube.