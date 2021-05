Déconfinement : Voici les nouvelles règles sanitaires en entreprise

Télétravail, vaccination, autotests... La nouvelle version du protocole sanitaire en entreprise a été dévoilée aux syndicats et au patronat. Elle prendra effet ce 19 mai.

Selon nos confrères des Echos, qui se sont procurés un exemplaire du document, la ministre du Travail Elisabeth Borne et les partenaires sociaux ont pris soin d'actualiser le protocole en fonction des recommandations du Haut Conseil de la santé publique. Avec en priorité, l'aération.

Les fenêtres des espaces de travail devront rester ouvertes aussi souvent que possible. Si la météo ne le permet pas, le protocole invite l'entreprise à s'équiper d'un système d'aération performant. Les détecteurs de CO2, qui permettent de surveiller la quantité de dioxyde de carbone dans l'air, sont aussi recommandés.

Des autotests disponibles

Autre nouveauté : les autotests. Ils pourront être proposés aux salariés «dans le respect du volontariat et du secret médical», précise le document. Celui-ci rappelle d'ailleurs que la vaccination est possible pendant les heures de travail, à condition de passer par le service de santé au travail. «Le salarié informe son employeur de son absence pour visite médicale sans avoir à préciser le motif», détaille le protocole. Par contre, «hors service de santé au travail, il n'existe pas d'autorisation d'absence».

Enfin, les salariés placés en chômage partiel pendant plusieurs mois seront «accompagnés» pour reprendre leur activité. Plusieurs d'entre eux n'ayant pas effectué de «gestes professionnels» depuis longtemps, cet accompagnement permettra d'éviter une forte hausse des accidents du travail.

Pour le reste, pas d'assouplissements. Le télétravail, quand il est possible, doit continuer de s'appliquer cinq jours sur cinq. Les salariés sont autorisés à se rendre un jour par semaine sur leur lieu de travail. En ce qui concerne le port du masque, pas question non plus d'abandonner les anciennes règles : il est toujours obligatoire en intérieur comme en extérieur. Le protocole spécifique à la restauration en entreprise (plages horaires pour éviter les rassemblements, deux mètres de distanciation sociale...) est inchangé.