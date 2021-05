Nice : le coup de gueule d’un restaurateur face aux restrictions sanitaires

À la veille du retour des clients en terrasse, José Orsini, le patron du Bistrot du Port s’interroge sur la pertinence d’une réouverture des restaurants avec une jauge à 50%.

Il est réputé pour son humour, sa convivialité, sa cuisine… mais surtout pour son franc-parler. Une nouvelle fois, le chef José Orsini monte au créneau pour défendre sa profession, mise à mal par l’épidémie de Covid-19 et les fermetures imposées depuis sept mois. Un jour avant le retour en terrasse des clients, il dénonce «de la poudre aux yeux». «Pendant trois semaines, la capacité des terrasses sera limitée à 50%, rappelle-t-il. Dans ces conditions, comment peut-on reprendre tous nos fidèles collaborateurs qui ne demandent qu’à recommencer enfin à travailler. N’était-il pas plus simple de tous nous faire rouvrir le 9 juin, étant donné qu’à ce moment-là, nous aurons le droit d’exploiter 100% de nos terrasses et 50% de notre capacité en intérieur ?».

«Laissez-nous travailler»

Irrité par les décisions gouvernementales, le restaurateur réclame le droit à pouvoir exercer à nouveau son métier. «Il y en a marre des aides et du chômage, attaque-t-il. Nous ne demandons pas l’aumône. Maintenant, laissez-nous travailler». José Orsini regrette également que le protocole sanitaire imposé aux professionnels n’ait été publié que le 12 mai. «C’est sympa de nous faire des annonces seulement huit jours avant la date, alors que certains d’entre nous ont déjà ouvert les réservations, ironise-t-il Maintenant, nous allons encore devoir « emmerder » nos fidèles clients… Mais emmerder le monde, vous savez .

Un personnage haut en couleur

Depuis le début de la crise sanitaire, cette figure incontournable du quartier du Port de Nice fait régulièrement le buzz sur Facebook. Durant les longs mois de fermeture, il avait pris l’habitude de publier chaque semaine une vidéo hilarante dans laquelle il présentait les menus à emporter.

Déguisé en Cupidon pour la Saint-Valentin ou enterré vivant dans sa cuisine, il ne manquait jamais l’occasion de tacler le Premier ministre Jean Castex et son gouvernement, pour attirer l’attention sur les difficultés des professionnels de la restauration.