Couvre-feu : téléchargez la nouvelle attestation pour se déplacer entre 21h et 6h

Un peu plus de 15 jours après la fin des restrictions de circulation, la France entame la deuxième étape de son déconfinement ce mercredi 19 mai, avec la réouverture des terrasses et le couvre-feu décalé à 21h. A ce sujet, voici la nouvelle attestation à remplir en cas de déplacement entre 21h et 6h du matin.

Mise en ligne par le ministère de l'Intérieur, la nouvelle «attestation de déplacement dérogatoire» s'adresse à tous ceux qui auraient besoin de se déplacer pendant le couvre-feu, entre 21h et 6h du matin.

Télécharger ici

Cette nouvelle attestation est disponible sur le site du ministère de l'Intérieur. Elle peut être téléchargée et imprimée ou remplie directement en ligne sur cette page.

Six motifs de déplacement autorisés

Vous devez d'abord remplir le formulaire avec les informations suivantes : nom, prénom, adresse, date et heure de sortie. Puis, comme l'ancienne, la nouvelle attestation comporte 6 motifs de déplacements autorisés entre 21h et 6h.

Parmi eux, l’«activité professionnelle, enseignement et formation, mission d’intérêt général», des consultations et des soins de santé, un motif familial impérieux (assistance aux personnes vulnérables, situation de handicap), une convocation judiciaire ou administrative (ou toute démarche ne pouvant être menée à distance).

Mais aussi «des déplacements liés à des transferts ou transits depuis des gares ou aéroports dans le cadre de déplacements de longue distance», et enfin, la promenade d’animaux de compagnie, limitée à «un rayon de 1 km autour du domicile».