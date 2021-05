Déconfinement : le gouvernement s'affiche en terrasse et suscite la réaction des internautes

Entre plaisir retrouvé et habile communication, de nombreux membres du gouvernement se sont exposés à la terrasse d'un café ou d'une brasserie au cours de la réouverture officielle des bars et restaurants de l'Hexagone, ce mercredi 19 mai.

Chacun a fêté à sa manière ce retour à «la vie d'avant» et a souligné la joie de redécouvrir la liberté de consommer une boisson en terrasse. Ils ont pu retrouver cette habitude très française et aussi très parisienne qui consiste à s'attabler à la terrasse d'un café ou d'un restaurant, véritables lieux de convivialité et emblèmes de l'identité tricolore.

Le président de la République, Emmanuel Macron, a célébré sur Twitter, ce déconfinement en tweetant une vidéo où on le voit en compagnie du Premier ministre, Jean Castex, dégustant un café sur une terrasse aménagée de la capitale. Il a rappelé le respect des gestes barrières. Son tweet a fait réagir de très nombreux internautes car il a été retweeté plus de 8.000 fois et a été liké par plus de 30.000 tweetos.

Nous y sommes !



Terrasses, musées, cinémas, théâtres… Retrouvons ce qui fait notre art de vivre. Dans le respect des gestes barrières. pic.twitter.com/UXfOKur9D0 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 19, 2021

Le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, a tweeté une photo de lui masqué, assis seul à la terrasse d'un café du quartier de Saint-Germain-des-Prés, en train de lire le journal l'Equipe. Son tweet souligne la dimension patrimoniale et culturelle que revêt le café en France. A noter que sur sa table de bistrot, trône un distributeur de gel hydroalcoolique bien visible, ce qui a suscité de nombreux commentaires amusés d'internautes se demandant si c'était la boisson qu'il avait commandée.

L’art de vivre à la Française #tousenterrasse pic.twitter.com/qmynMAoe04 — Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) May 19, 2021

Egalement sur le réseau social à l'oiseau bleu, Marlène Schiappa, la ministre déléguée au ministre de l'Intérieur, a partagé un cliché de terrasse, pris par la photographe Maïssa Roy-Grisel. Sur cette photo, on peut voir Marlène Schiappa partageant un thé avec ses collègues avant le Conseil des ministres, au Café Madame, situé dans le 6e arrondissement de la capitale.

Clément Beaune, secrétaire d'état auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères a tweeté lui une photo où on le voit prendre son petit-déjeuner avec son collègue Jean-Baptiste Djebbari, ministre délégué auprès de la ministre de la Transition écologique, à l'abri des parasols d'une brasserie parisienne.

Vous nous avez manqué



Follement. Joie de retrouver cet art de vivre et de pouvoir à nouveau s’engueuler en terrasse entre collègues et amis ! #NousRetrouver @Djebbari_JB pic.twitter.com/nqqQh9iIgc — Clement Beaune (@CBeaune) May 19, 2021

Quant à Elisabeth Borne, la ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, elle a tout simplement souhaité une bonne reprise à tous ceux qui ont été autorisés à reprendre le travail aujourd'hui, au premier lieu, les cafetiers et restaurateurs bénéficiant d'une terrasse.

Bonne reprise à toutes celles et ceux qui retrouvent le chemin du travail aujourd’hui ! pic.twitter.com/d3vagJkKL5 — Elisabeth BORNE (@Elisabeth_Borne) May 19, 2021

Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'état auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, a rappelé dans son tweet le plaisir simple et la joie retrouvée de boire son café à l'extérieur d'un bar. Il en a profité pour encourager les Français à fréquenter de nouveau les restaurants.