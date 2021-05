Déconfinement : les clubs libertins rouvrent-ils vraiment ce 19 mai ?

Depuis des semaines, le 19 mai est associé dans tous les esprits à la réouverture des bars, restaurants, commerces et espaces culturels. Mais l'heure est-elle à la réouverture pour d'autres établissements à la fréquentation plus discrète, comme les lieux de libertinage ?

Philippe Gosselin, député de la Manche, n'a pas hésité à évoquer leur sort au sein même de l'Assemblée nationale. Lundi 10 mai, lors de l'examen du projet de loi de sortie de l'état d'urgence sanitaire, il a affirmé que les «clubs libertins», contrairement aux discothèques, seraient autorisés à rouvrir ce mercredi 19 mai.

«Savez-vous, je sais que ça fera sourire, que les clubs libertins vont pouvoir rouvrir ? [...] Voyez bien l'incohérence : on va empêcher les jeunes d'aller éventuellement danser, et on va permettre à d'autres types d'établissements de rouvrir. Voilà, en absurdie, où nous en sommes», lâchait le député.

Dans les faits, c'est un peu plus compliqué que ça. En réalité, selon le Syndicat des lieux festifs & de la diversité (SNEG & Co), la date de réouverture des lieux de libertinage dépend de la classification administrative de chaque établissement.

Des «clubs libertins» assimilés à des discothèques

Certains sont effectivement assimilés aux restaurants et débits de boissons, c'est à dire à la catégorie «N». Selon le calendrier de déconfinement, ceux-là sont donc bel et bien autorisés à rouvrir en ce 19 mai, mais seulement s'ils ont une terrasse. Comme pour les autres établissements, cette dernière ne pourra être utilisée, selon sa taille, qu'à 50% de sa capacité. Des conditions qui, a priori, rendent la reprise d'une pratique libertine plutôt délicate.

Quand on parle de «clubs libertins» en revanche, c'est souvent pour désigner des lieux qui sont identifiés comme des discothèques. D'un point de vue administratif, ils sont associé à la lettre «P». Ceux-là, comme les boites de nuit, ne peuvent pas rouvrir en ce 19 mai et n'ont, pour l'instant, aucune date de réouverture prévue. Enfin, les lieux libertins de la catégorie «X», qui désigne les saunas, spas, hammams et salles de sport, restent clôts pour l'instant.

Au 9 juin, les établissements appartenant à la catégorie «N» pourront accueillir des clients à l'intérieur, à 50% de leur capacité. A cette date, ceux qui sont associés à la lettre «X» pourront aussi ouvrir leurs portes, avec une jauge fixée à 35%. Et sans oublier les gestes barrières.