Agression du photojournaliste à Reims : deux mineurs suspectés et mis en examen

Deux mineurs ont été mis en examen ce jeudi dans l’enquête sur l’agression extrêmement violente commise contre un journaliste, fin février, à Reims. L’un est suspecté d’avoir volé l’appareil photo appartenant à Christian Lantenois et de l’avoir donné à l’auteur des coups pour qu’il le frappe.

Le 27 février, le photographe du journal local l’Union venait couvrir les apparents préparatifs d'une rixe dans le quartier prioritaire Croix Rouge de Reims, lorsqu’il avait été pris à partie par un groupe de 13 personnes, alors qu'il se trouvait près de sa voiture floquée du logo du journal. Grièvement blessé, il n'était sorti de réanimation qu'un mois plus tard.

L'un des mineurs récemment interpellé est «né en 2004, sans antécédent au casier judiciaire mais déjà connu des services». Il a été mis en examen «du chef de tentative de meurtre aggravé, et participation à un groupement en vue de commettre des violences ou des dégradations», a détaillé le procureur de la République. «Il lui est reproché, en plus de sa présence à proximité immédiate (...), d'avoir pris l'appareil photo de la victime avant qu’elle ne reçoive des coups, et l'avoir donné au principal mis en cause - déjà mis en examen début mars - qui a ensuite asséné des coups sur le crâne».

Face aux enquêteurs, l’intéressé a «reconnu avoir pris l’appareil photo avant de le donner, mais nie toute intention criminelle», a précisé le procureur. Il a été placé sous contrôle judiciaire.

Un Algérien multirécidiviste principal suspect

Le second mineur, lui aussi présenté jeudi à un juge d'instruction, est né en 2005, est lui aussi décrit comme ayant un «casier judiciaire vierge, mais également déjà connu des services». Il a été mis en examen pour non-assistance à personne en péril et participation à un groupement en vue de commettre des violences.

«Il a nié tant sa participation aux faits que sa présence sur les lieux» et a été placé «sous mesure de liberté surveillée préjudicielle (dans l’attente d’un possible jugement, ndlr)», a expliqué le procureur.

Ces deux adolescents avaient été interpellés lors d'une opération menée le 18 mai, au cours de laquelle six autres mineurs, et cinq majeurs, ont été placés en garde à vue. Précédemment, deux suspects ont été mis en examen dans cette affaire : un Algérien de 21 ans – déjà condamné à huit reprises – pour «tentative de meurtre aggravée», car suspecté d'avoir porté les coups à Christian Lantenois, et un autre également âgé de 21 ans, pour participation à un groupement en vue de préparer des actes de violences.