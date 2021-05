À Nice, les autorités promettent de sanctionner les débordements en terrasses

La réouverture des terrasses des bars et restaurants, mercredi soir, a donné lieu à des scènes de cohue et des débordements dans certains quartiers de la capitale azuréenne. Et cela malgré la jauge à 50 % et le couvre-feu à 21h. Ce soir, la municipalité de Nice hausse le ton contre les nuisances et le non-respect des règles sanitaires.

Depuis hier, des images de foule massée devant certains débits de boissons et restaurants sans masque ni distanciation circulent sur les réseaux sociaux et inquiètent de nombreux Niçois, notamment rue Bonaparte ou cours Saleya, deux quartiers très prisés des fêtards et noctambules. «Ce n’est pas parce qu’on revit qu’il faut se mettre à hurler, peste Monique, révoltée par les nuisances sonores. Il y a des gens qui vivent à côté. Des personnes âgées, des bébés. Il faut un minimum de respect pour autrui. Ce n’est quand même pas la mer à boire !»

D’autres riverains déplorent le non-respect des règles sanitaires de la part des clients contre lesquels les gérants des établissements concernés ne semblent pas disposés à faire la police. «C’est toujours la même minorité de restaurateurs qui abusent», pointe Al. «Il faut frapper fort contre ceux qui ne respectent rien», lance Fabien.

« Il ne faut pas qu’une minorité condamne une majorité respectueuse »

Face à cette situation, le maire de Nice Christian Estrosi met en garde ceux qui s’affranchiraient des contraintes sanitaires au risque de faire repartir l’épidémie de Covid-19. « La première journée était une période d’observation, a prévenu l'élu. Dès ce soir, en lien avec la préfecture, la ville sera intransigeante avec les établissements qui ne respectent pas les règles et le couvre-feu. Il ne faut pas qu’une minorité condamne une majorité respectueuse.»

La semaine dernière, le premier magistrat de la ville n’avait pas exclu de retirer les autorisations d’extension de terrasse de ceux qui ne feraient pas appliquer les mesures sanitaires.