Vaccination anti-Covid : ouverture à tous les adultes dès le 31 mai

Jean Castex a dévoilé ce jeudi 20 mai une modification de la stratégie de vaccination, avec la possibilité à tous les Français de plus de 18 ans de recevoir une dose dès le 31 mai.

Il s’agit ainsi d’un coup d’accélérateur donné par le Premier ministre, puisque cette nouvelle date permet d’avancer de deux semaines le calendrier initialement prévu. Il est permis «par le fait que nous allons recevoir beaucoup de doses d'ici la fin du mois de juin, donc il faut que nous ayons un taux de vaccination le plus élevé possible et c'est à notre portée, grâce à la mobilisation qui ne faiblit pas dans les centres de vaccination», a souligné Jean Castex.

La France devait être livrée de 16 millions de doses en mai, puis 32 millions en juin. L'objectif du gouvernement est d'atteindre les 30 millions de personnes primo-vaccinées au 15 juin.

La vaccination est ouverte à tous les Français de plus de 18 ans dès les 31 mai prochain. pic.twitter.com/4126xX0PJW — Jean Castex (@JeanCASTEX) May 20, 2021

Jusque-là, les seuls majeurs de moins de 50 ans sans comorbidités pouvant se faire vacciner seront ceux qui parviennent à trouver un créneau disponible pour ne pas gaspiller une dose.

Par ailleurs, les professions prioritaires, publiques ou privées, comme les enseignants, policiers, gendarmes, caissières ou conducteurs de bus, seront éligibles à la vaccination dès le 24 mai, a indiqué Jean Castex.