Le loto fête ses 45 ans, un jackpot de 13 millions d’euros ce vendredi soir

Le célèbre Loto souffle ce mois-ci sa 45ème bougie. Pour célébrer comme il se doit cet anniversaire, la Française des Jeux (FDJ) met en jeu un super jackpot de 13 millions d’euros ce vendredi 21 mai.

A cette occasion, les joueurs auront non seulement l’opportunité d’empocher le gros lot en trouvant la combinaison gagnante - 5 numéros et un numéro chance – mais aussi plus de chance de remporter 20.000 euros grâce à leur code, composé de une lettre et de 8 chiffres.

50 codes tirés au sort

En effet, en temps normal, tous les lundis, mercredis et samedis, 10 codes automatiquement inclus dans chaque grille jouée sont tirés au sort. Mais pour cet évènement, ce ne sont pas 10, mais 50 personnes qui pourront gagner cette coquette somme.

A noter que le tirage sera effectué à partir de 20h20. Les joueurs pourront ainsi tenter leur chance jusqu’à 20h15 en validant leur grille dans un point de vente, sur le site de la FDJ, ou via l’application mobile.

Concernant les résultats, ils seront connus vers 20h30 en direct sur TF1. Chaque joueur pourra également les consulter en ligne vers 20h35 sur la page «résultats et rapports officiels». Pour rappel, on peut gagner dès 2 bons numéros.

le premier tirage a eu lieu le 19 mai 1976

Le premier tirage français a eu lieu en public le 19 mai 1976, au théâtre de l'Empire, à Paris. Ce jeu de hasard a remplacé la Loterie Nationale, créée en 1933 pour financer la retraite des anciens combattants et l'aide aux victimes des calamités agricoles.

Pour ce tirage historique réservé à la région parisienne, les joueurs ne s’étaient pas précipités dans les points de ventes. En effet, seuls 73.680 bulletins ont été vendus et personne n'avait trouvé la combinaison gagnante.

Pour les joueurs superstitieux qui souhaitent la rejouer ce vendredi, le tirage était le suivant : 31 - 15 - 33 - 27 - 36 - 48. A cette époque, il fallait consulter le journal pour connaître les résultats. Ce n’est qu’en septembre 1978 que les Français ont pu les découvrir en direct à la télévision.