Le pass culture élargi à tous les jeunes de 18 ans

Expérience terminée, dispositif approuvé. Après deux ans de test dans 14 départements, le pass culture est élargi à tous les jeunes de 18 ans.

Chacun bénéficiera de 300€ à dépenser dans le secteur culturel. Spectacles, livres, concerts, abonnements à des plateformes de streaming, cours de danse... Le pass culture se veut le plus complet possible.

Les 800.000 jeunes de France métropolitaine et d'Outre-mer pourront en faire la demande dès leur majorité. Ils n'auront ensuite plus qu'à télécharger l'application Pass culture, et acheter directement les biens culturels qu'ils souhaitent parmi toutes les propositions. Le crédit de 300€ est valable deux ans.

disponible à partir de la quatrième

Emmanuel Macron reviendra plus en détails sur ce pass lors de son déplacement à Nevers (Nièvre), ce 21 mai. Il devrait également présenter sa solution aux manquements de la première version : le crédit aux collégiens et lycéens.

Pour toucher un maximum de jeunes, le gouvernement a découpé les 500€ du pass culture expérimental en deux temps. Les collégiens à partir de la quatrième recevront 25€ par an. Les lycéens, 50€. Ils disposeront donc de 200€ à utiliser jusqu'à leur majorité, en plus des 300 débloqués le jour de leurs 18 ans. Ce qui ramène le budget total du pass à 500€, comme prévu par Emmanuel Macron.

Dans les 14 départements tests, 125.000 jeunes avaient fait la demande du pass culture. Ils avaient dépensé en moyenne 131 euros en neuf mois.