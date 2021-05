Les bénévoles continuent d’aider ceux qui ont tout perdu

L’ex-pompier professionnel azuréen Patrick Villardry et les bénévoles de son association ULIS (Unité légère d’interventions et de secours) sont toujours mobilisés pour aider les victimes, sept mois après la catastrophe naturelle qui a fait dix morts plus d’un milliard d’euros de dégâts.

Le secours, c’est « son ADN ». Typhons, tremblements de terre, effondrements d’édifices… À chaque fois qu’un drame survient en France ou dans le monde, Philippe Villardry enfile son sac à dos et part avec ses équipiers et ses chiens spécialement entrainés pour rechercher des victimes et aider les populations.

Le 3 octobre dernier, au lendemain des intempéries meurtrières qui ont ravagé les vallées de la Vésubie, de la Tinée et de la Roya, cet ancien pompier et ses hommes ont collecté puis distribué « 58 tonnes de nourriture » au profit des sinistrés.

Sept mois plus tard, Patrick Villardry est toujours sur le terrain. Particulièrement dans la vallée de la Roya, frontalière de l’Italie. Une vallée qui peine à se relever. C’est ici qu'il a encore récemment participé à la réparation d’un toit qui avait été détruit, lors de la tempête.

« Les sinistrés se battent pour être indemnisés par les assurances »

« Depuis sept mois, il pleuvait dans l’appartement de ces pauvres dames, raconte l’ex-soldat du feu de 67 ans. Leur assurance les balade et ne prend même pas la peine de leur répondre. La plupart des sinistrés doivent se battre pour obtenir les indemnisations auxquelles ils ont droit. En même temps, d’autres en profitent pour faire leur beurre. Un entrepreneur indélicat est allé jusqu'à facturer 900 euros à deux habitants de Breil-sur-Roya pour installer une bâche qui coute 10 euros ».

Récemment, les bénévoles de l’association ULIS ont désenclavé une maison dont les accès avaient été arrachés par les eaux pour permettre aux deux personnes âgées qui l’habitent de pouvoir aller se faire vacciner. « La Roya est victime d’un véritable racisme. Pourtant elle a beaucoup souffert. Les accès routiers n’ont pas été totalement rétablis et elle ne bénéficie pas des mêmes moyens que les deux autres vallées de la Tinée et de la Vésubie », déplore t-il.