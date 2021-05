Angers : une entreprise condamnée après la mort d'un stagiaire de 15 ans

Il y a trois ans, un adolescent de 15 ans qui effectuait son tout premier stage a trouvé la mort dans un tragique accident. L'entreprise a finalement été reconnue coupable d'homicide involontaire ce vendredi 21 mai.

Les faits se sont déroulés au mois de janvier 2018. Lénaïc, un collégien de 15 ans, avait décroché un stage d'observation chez Anjou Trucks, une entreprise de réparation de poids lourds située à Chemillé-en-Anjou (Maine-et-Loire).

Le 22 janvier, tandis que sa première journée de stage touchait à sa fin, Lénaïc avait accompagné un mécanicien dans une fosse d'inspection, au-dessus de laquelle se trouvait un camion surélevé par un vérin. Un déséquilibre avait fait s'affaisser le véhicule d'une trentaine de centimètres sur l'adolescent.

Coupable d'homicide involontaire

L'entreprise a été poursuivie pour homicide involontaire et le dossier a été présentée il y a plus d'un mois au tribunal correctionnel d'Angers. Le délibéré a été rendu ce vendredi 21 mai et Anjou Trucks a été reconnu coupable du décès du collégien, selon les informations de Ouest France.

D'après les experts, le véhicule n'avait pas été suffisamment bien calé pour procéder aux réparations et le centre de gravité du poids lourd avait été modifié lorsque le mécanicien avait démonté des pièces.

L'entreprise a écopé d'une amende de 20.000 euros dont 10.000 euros de sursis simple. Quant au mécanicien que le jeune homme avait suivi dans la fosse, il a été licencié pour inaptitude.