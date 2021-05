Pour Gérald Darmanin, «le problème de la police, c'est la faiblesse des moyens de la justice»

Dans un entretien accordé au Parisien, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin est revenu sur sa participation à la manifestation de policiers organisée à Paris et a donné son point de vue sur la situation.

Dans l'interview publiée ce samedi 22 mai, le ministre a justifié sa participation à la manifestation du mercredi 19 mai dernier. Les syndicats de policiers présents ce jour-là avaient notamment scandé que le problème de la police, c'était «la justice».

Interrogé sur les propos tenus par les syndicats, Gérald Darmanin a rétorqué que, selon lui, «le problème de la police, c'est la faiblesse des moyens de la justice». «Il y a 250.000 policiers et gendarmes en France pour 8.000 magistrats. Quand ils n'ont que dix places de prison et quatre-vingts personnes déférées, ils n'en remettent pas une partie dehors par gaîté de coeur. Voilà pourquoi nous créons 15.000 places de prison supplémentaires», a-t-il expliqué, appelant à ne pas «opposer les magistrats et les policiers».

Fortement critiqué pour sa participation à cette manifestation, le ministre de l'Intérieur a expliqué que son «travail, c'est d'écouter l'émotion, d'entendre la colère, de comprendre les revendications, de distinguer le bon grain de l'ivraie». «Je serais un drôle de ministre de l'Intérieur si je n'étais pas parmi les femmes et les hommes de la Police nationale», a-t-il déclaré.