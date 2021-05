Robert Marchand, le cycliste le plus âgé du monde, est décédé à l'âge de 109 ans

Robert Marchand, le cycliste le plus âgé de la planète et détenteur de plusieurs records chez les centenaires, s'est éteint dans la nuit de vendredi à samedi à l'âge de 109 ans.

Infatigable sur son vélo, Robert Marchand ne semblait pas vouloir quitter les pistes. Le cycliste célèbre pour son incroyable longévité est décédé dans son sommeil dans la nuit du vendredi 21 au samedi 22 mai, dans l'Ehpad de Mitry-Mory (Seine-et-Marne) où il résidait.

«Robert, c’était un grand champion, quelqu’un qui faisait rêver et qui gardait la tête sur les épaules. C’était aussi un ami, quelqu’un de très engagé syndicalement et politiquement à gauche ! C’était l’image de notre ville», salue Charlotte Blandiot-Faride (PCF), maire de Mitry-Mory. Il avait cédé de nombreux objets pour une exposition perpétuelle présente dans un gymnase de la ville.

une vie bien remplie

En plus d'être une célébrité locale, Robert Marchand était aussi une figure mondiale du sport. Né en 1911, il a été gymnaste de haut niveau dans les années 1930, puis pompier de Paris. «Je faisais aussi du vélo. Mais le gars qui s'occupait de mon club m'a dit que j'étais trop petit (1,58m) et que je n'arriverais jamais à rien. Alors j'ai arrêté, mais ça me fait bien rigoler aujourd'hui, même si je ne peux pas me moquer de ce bonhomme qui n'est plus là depuis longtemps», s'amusait-il au micro du Parisien.

Robert Marchand a bien fait de s'accrocher : âgé de 106 ans en 2018, l'attachant centenaire établissait encore des records chez les plus de 100 ans et les plus de 105 ans - catégories dans lesquelles le cycliste le plus âgé du monde concourait seul.

Il aura connu les deux Guerres mondiales et la guerre froide, dix-huit présidents de la République et aura suivi 98 Tours de France. Veuf dès les années 1940, il a également été maraîcher, marchand de vin et planteur de canne a sucre, a vécu au Venezuela et au Canada.

Soucieux de son hygiène de vie (du sport, beaucoup de fruits et légumes, pas trop de café, pas de cigarettes et très peu d'alcool), il avait confié en 2017 avoir seulement quelques soucis de tension, d'audition et des rhumatismes.