Loire-Atlantique : il étrangle sans raison une collégienne dans la rue

Sans raison, il a attaqué une collégienne et l’a étranglée, avant de s’enfuir en la laissant inconsciente dans la rue. Un homme de 32 ans a été interpellé vendredi à Ponchâteau (Loire-Atlantique), pour ces faits que les enquêteurs cherchent encore à comprendre.

Alors qu’elle se rendait tranquillement à son collège, vers 8h du matin, la jeune fille de 14 ans s’est violemment fait agresser, par surprise. L’homme l’a étranglée pendant plusieurs minutes, avant, heureusement, de relâcher son étreinte et de quitter les lieux rapidement. L’adolescente a néanmoins perdu connaissance et est restée allongée et inconsciente dans la rue pendant une quinzaine de minutes, rapporte France Bleu.

Elle a dû donner l’alerte elle-même, en se réveillant. Les forces de l’ordre ont alors mobilisé une trentaine de gendarmes pour retrouver le suspect. Grâce à une enquête de voisinage et au travail d’un chien, il a pu être retrouvé quelques heures plus tard. Il habitait non loin du lieu de l’agression, mais a été interpellé sur son lieu de travail.

Il a reconnu son implication, mais ne semblait pas connaitre la victime. Il aurait en revanche des antécédents de violences, selon Presse Océan. Le pôle criminel de Nantes devrait se saisir du dossier pour éclaircir les zones d’ombre qui entourent cette affaire.