Paris : pourquoi le lycée Rabelais est-il au coeur d'une polémique ?

«Non à Villon», peut-on lire sur des affiches placardées devant le lycée Rabelais (18e). Depuis plusieurs semaines, élèves, professeurs et parents d'élèves manifestent leur colère face à une décision incompréhensible selon eux : celle de déménager leurs locaux – le temps de travaux de rénovation – dans des préfabriqués installés au lycée Villon (14e). Soit près de 10 km plus loin.

Et leur colère ne date pas d'hier, puisque leur lycée – construit dans les années 1970 – n'a jamais été rénové, malgré de nombreuses demandes, et a finalement été fermé, en février 2020, après avoir été particulièrement endommagé lors du passage de la tempête Ciara. Sauf que, pire encore, les préfabriqués – censés les accueillir le temps des travaux – ne seront finalement pas prêts pour la rentrée 2021.

Résultat : la Région – qui a la charge des lycées en Ile-de-France – vient de leur annoncer qu'ils devront faire leur rentrée au lycée Villon, dans le 14e, à environ 45 minutes de transports en commun de leur ancien établissement. Une aberration selon le collectif SOS Lycée Rabelais, qui se mobilise pour se faire entendre notamment via les réseaux sociaux.

Les revendications des lycéens sont claires ! Non a #Villon !



Et le collectif décrit des conditions de travail catastrophique. Depuis février 2020, les élèves ont déjà été déplacés plusieurs fois. Scolarisés au lycée Bergson (19e), ils ont finalement été transférés dans une école inoccupée du 18e à la suite de violences entre les lycéens de Rabelais et ceux de l'établissement qui les accueillait.

A qui la faute ?

Et la Région remet la faute sur la... Ville de Paris, qui n'aurait pas délivré le permis de construire pour l'installation d'un lycée provisoire à temps. De son côté, la municipalité se défend dans le JDD de tout manquement et assure même que c'est la Région qui – en présentant un dossier incomplet – «a freiné la délivrance des autorisations».

«Nous avons essayé de faire des miracles [...] Valérie Pécresse avait alerté en novembre [2020], la mobilisation de la Ville de Paris n’a pas été au rendez-vous pour rendre possible l’accueil des élèves [à la rentrée 2021]», avait de son côté fait savoir Marie-Carole Ciuntu, à Actu Paris.

La vice-présidente de la région chargée des lycées assure par ailleurs dans le JDD que «12 millions d'euros» ont été investis dans la construction de ce bâtiment provisoire «qui devra servir jusqu'à la rentrée 2025». Date à laquelle le lycée Rabelais – qui doit être entièrement rasé puis reconstruit – devrait rouvrir ses portes.

L'égalité des chances non respectée ?

«On nous a fait miroiter une rentrée 2021 dans des Algeco à Rabelais. On s’en serait satisfait. Mais même ça, on ne nous l’accorde plus…», avait de son côté fait savoir Charlotte Chalifour, parent d'élève et élue FCPE, dans Le Monde. Et de poser la question : «en serait-il autrement si nous étions un lycée du 5e arrondissement ?».

Oui, répond le collectif SOS Lycée Rabelais, qui prend l'exemple du lycée Fénélon, situé dans le chic 6e arrondissement de Paris, dont les élèves ont été relocalisés... à 280 mètres de leur ancien établissement en travaux, comparés aux 10 km des élèves du lycée Rabelais. «C'est ça l'égalité des chances ?», s'interroge le collectif.