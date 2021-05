Quels sont les départements où le port du masque n’est plus obligatoire en extérieur ?

Vers la fin d'une restriction contre le coronavirus ? Certains départements français ont en effet pris l'initiative de ne plus imposer le port du masque en extérieur.

Ces annonces interviennent alors que la fin de cette mesure pourrait intervenir rapidement à l'échelle nationale. Olivier Véran avait expliqué qu'une décision serait prise «bientôt». Emmanuel Macron a, de son côté, précisé que la mesure doit être conservée jusqu'à la fin du mois de juin.

Pour autant, plusieurs préfets n'ont pas montré une grande patience sur le sujet. À l'heure actuelle, la Lozère, la Moselle, la Charente-Maritime, le Loir-et-Cher, le Puy-de-Dôme, l'Ariège et le Morbihan ont en effet allégé l'obligation du port du masque. Dans ces départements, il n'est en effet plus requis de vêtir la protection sur le visage dehors, sauf exceptions. Dans ces zones concernées, qui restent peu touchées par l'épidémie, il reste obligatoire dans les zones urbaines peuplées, ou encore dans des événements comme des brocantes et marchés .

Outre ces départements, d'autres ont décidé de ne pas imposer le masque sur les plages. C'est le cas notamment dans les Landes, le Var, la Gironde, le Finistère, la Manche, le Calvados, la Seine-Maritime, la Haute-Corse ou encore la Corse-du-Sud.

L'attente d'une harmonisation

Si la chaleur estivale pourra donc pousser les Français à laisser tomber les masques dans les localités en question dans les mois à venir, beaucoup devraient malgré tout garder cette habitude. En effet, d'après un sondage BVA pour RTL et Orange publié ce 21 mai, 67% des interrogés s'estiment favorables au port du masque en extérieur.

À noter que trois départements s'étaient dit prêts à supprimer l'obligation, mais se sont finalement ravisés en attendant une harmonisation au niveau national : l'Ardèche, la Creuse et la Seine-et-Marne. Dans le cas de ce dernier, le port du masque est pour le moment imposé jusqu'au 31 mai inclus. À cette date, la mesure sera donc réévaluée.