Strasbourg : ils échangeaient photos et vidéos sexuelles avec une fillette de 9 ans

Quelques mois de prison, principalement avec sursis, pour avoir envoyé des messages, photos et vidéos à caractère sexuel à une fillette de 9 ans. Deux hommes de 25 et 60 ans étaient jugés vendredi par le tribunal judiciaire de Strasbourg, pour corruption de mineur.

Les deux hommes, sans lien entre eux, se présentaient devant la justice en comparution immédiate. Ils étaient entrés en contact sur internet, via un site de rencontre, avec l’enfant de 9 ans, dont la photo de présentation «ne laissait aucune doute sur son âge», a indiqué à l’AFP la direction zonale de la police judiciaire Est dans un communiqué.

Ils échangeaient avec elle «des messages écrits, des photos et vidéos à caractère ouvertement sexuel», a-t-elle également décrit. Des fichiers numériques à caractère pédo-pornographique avaient également été retrouvés dans les téléphones et ordinateurs des deux prévenus, saisis lors de perquisitions. De quoi les juger pour corruption de mineur, proposition sexuelle à mineur de (moins de) 15 ans, et détention d'images pédopornographiques.

La vigilance du père de famille saluée

L'homme âgé de 60 ans, professeur de lycée placé en invalidité, avait nié les faits en garde à vue, avant de garder le silence devant «les éléments accablants présentés à son encontre». Il a été condamné à 15 mois de prison, dont 4 mois ferme avec mandat de dépôt.

L'autre prévenu, qui a reconnu les faits en garde à vue tout en avançant ne pas avoir eu connaissance de la minorité de la victime, a écopé d'une peine de 11 mois de prison avec sursis.

La police judiciaire a par ailleurs salué «la vigilance du père de famille» qui a permis de «mettre un terme à des agissements prohibés, dont peuvent être victimes de nombreux mineurs sur les réseaux sociaux». «A cette occasion, il peut être rappelé l'utilité de limiter l'accès à internet aux enfants en activant les filtres parentaux», a-t-elle souligné.